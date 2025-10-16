El Molinense elige a Sergio Yúfera para remontar el vuelo

La temporada no ha comenzado como esperaba el Unión Molinense y eso ha provocado un cambio en el banquillo. El equipo de la Vega Media atraviesa un inicio irregular en Tercera Federación, marcado por un contraste evidente entre su rendimiento como local y visitante. Los números en el Sánchez Cánovas son preocupantes: tres partidos jugados y tres derrotas, la última frente al Santomera (0-1). Sin embargo, lejos de casa, los azulones se transforman: han sumado siete de nueve puntos posibles, con triunfos de mérito en campos tan complicados como el del filial del Cartagena o el Morao de Caravaca.

El inicio de curso ha estado condicionado por las obras en su estadio, que alteraron la pretemporada y obligaron al conjunto molinense a ejercitarse en distintos campos. Pese a ese contratiempo, el estreno en el remozado Sánchez Cánovas fue esperanzador. En Copa Federación, los de Juanvi López superaron por 2-0 al histórico Xerez CD. Aquella noche parecía el comienzo de una etapa ilusionante, pero la liga ha devuelto al equipo a la realidad.

Jugadores de Cieza y Molinense pugnan por el control del balón. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

En el debut liguero como local, ante el Olímpico de Totana, el Molinense dominó en la primera mitad, pero acusó el esfuerzo del encuentro copero y acabó cayendo en el último minuto. En su segunda cita en casa, frente al Cieza, los visitantes fueron superiores y se impusieron por 0-2. Y frente al Santomera, el guion se repitió: buen arranque, ocasiones claras y un gol en contra a balón parado que volvió a dejar el casillero molinense a cero. La falta de acierto ha sido una constante y le ha costado puntos a un equipo que, pese a competir bien, no logra resultados.

En ese contexto, el club ha decidido dar un golpe de timón. El Molinense, que anunció el pasado lunes la destitución de Juanvi López, ya tiene sustituto. Sergio Yúfera Paredes (Puerto de Mazarrón, 1985) es el nuevo entrenador. El mazarronero, conocido por su carácter trabajador y su capacidad para construir grupos sólidos, asume el reto de reconducir la situación.

Yúfera llega tras completar una notable trayectoria en los banquillos. Ascendió al Bala Azul a Tercera RFEF en la temporada 2020-2021, consolidó al equipo en la categoría y posteriormente dirigió al Muleño CF y al Águilas FC B, con el que también consiguió el ascenso a Tercera. En la última campaña firmó una sobresaliente quinta posición con el filial aguileño, puestos para disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF, pero que no pudo jugar al no poder ascender. Además, tuvo la oportunidad de dirigir al primer equipo del Águilas FC de forma interina, logrando mantener al club en puestos de Copa del Rey.

Cartagena B - Unión Molinense / Paco Sarabia

El reto que asume no es menor. El equipo necesita recuperar la solidez en casa y trasladar al Sánchez Cánovas la versión competitiva que muestra a domicilio, porque todos los objetivos de los equipos parten de ser fuertes como locales. Con el bloque aún en construcción y la temporada recién iniciada, la llegada de Yúfera se percibe como una oportunidad para reiniciar el proyecto para pelar por estar arriba.

El Molinense, que se mantiene en la zona media de la tabla gracias a sus buenos resultados como visitante, espera que el cambio en el banquillo marque el punto de inflexión que necesita para mirar de nuevo hacia arriba.

Su debut se producirá el próximo sábado a las 16:30 en Llano de Brujas ante el Atlético Santa Cruz, rival directo del conjunto azulón por terminar en puestos de play off.