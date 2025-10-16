El Memorial Acosta, a favor de ‘Las mil batallas de Claudia’

La Escuela de Fútbol San Ginés se adjudicó la tercera edición del Memorial Paco Acosta, quien fue jugador, entrenador y director deportivo de varios clubes de Cartagena, como el Cartagena FC Efesé. En esta ocasión se celebró a favor de la campaña ‘Las mil batallas de Claudia’, una niña cartagenera que padece un síndrome genético llamado Meken-Eekan, con solo 70 casos en el mundo, cinco de ellos en España. La Ciudad Deportiva Gómez Meseguer acogió el torneo, organizado por la AD Trinidad, en el que se impuso la EF San Ginés en la tanda de penaltis después de empatar sin goles en la final frente al CD Naval, cuyo portero, Miguel ‘El Moro’ Soler, fue elegido MVP de un torneo en el que la tercera posición fue para el Bala Azul. Además participaron el Club Internacional de Cartagena, Dolores de Pacheco, EF Esperanza, Ranero, Cartagena FC, Combinado de Murcia, y el anfitrión, AD Trinidad-La Isla.