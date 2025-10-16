Lorca recibe el Nacional de dupletas de petanca el fin de semana

El Complejo Deportivo Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla, de Lorca, acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Petanca en la modalidad de dupletas, una de las citas más destacadas del calendario nacional de este deporte, que reunirá a los 64 mejores equipos de toda España en categoría sénior masculina de primera y segunda, representando a las distintas federaciones autonómicas. La entrada para asistir a las partidas será gratuita durante todo el fin de semana. El campeonato reforzará así la proyección de Lorca como sede habitual de grandes eventos deportivos y consolidará a la Región de Murcia como un territorio de referencia para la petanca nacional.