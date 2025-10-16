Petanca
Lorca recibe el Nacional de dupletas de petanca el fin de semana
El Complejo Deportivo Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla, de Lorca, acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Petanca en la modalidad de dupletas, una de las citas más destacadas del calendario nacional de este deporte, que reunirá a los 64 mejores equipos de toda España en categoría sénior masculina de primera y segunda, representando a las distintas federaciones autonómicas. La entrada para asistir a las partidas será gratuita durante todo el fin de semana. El campeonato reforzará así la proyección de Lorca como sede habitual de grandes eventos deportivos y consolidará a la Región de Murcia como un territorio de referencia para la petanca nacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla
- El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- La feria outlet regresa a Alfonso X en Murcia con 30 comercios
- Viola a su prima en Fuente Álamo y en lugar de ir a la cárcel asiste a un curso de educación sexual
- Los nuevos estatutos de la UMU abren la puerta a las elecciones más reñidas