Petanca

Lorca recibe el Nacional de dupletas de petanca el fin de semana

Presentación del Campeonato de España de petanca en Lorca

Presentación del Campeonato de España de petanca en Lorca / CARM

La Opinión

La Opinión

El Complejo Deportivo Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla, de Lorca, acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Petanca en la modalidad de dupletas, una de las citas más destacadas del calendario nacional de este deporte, que reunirá a los 64 mejores equipos de toda España en categoría sénior masculina de primera y segunda, representando a las distintas federaciones autonómicas. La entrada para asistir a las partidas será gratuita durante todo el fin de semana. El campeonato reforzará así la proyección de Lorca como sede habitual de grandes eventos deportivos y consolidará a la Región de Murcia como un territorio de referencia para la petanca nacional.

