Javi Rey: “Si empatamos fuera y ganamos en el Cartagonova todos los fines de semana, somos campeones”

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, compareció este jueves en rueda de prensa en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Algeciras CF este viernes a las 21:15 en el Cartagonova.

El técnico gallego repasó la actualidad del conjunto albinegro, las bajas, las sensaciones del equipo y el análisis del rival, en una semana “corta” tras el desplazamiento a Sevilla el pasado fin de semana. “Venimos de jugar el domingo y llegamos tarde. El lunes entrenamos por la tarde, martes y miércoles de mañana y hoy completamos el último entrenamiento de la semana antes del partido”, explicó Rey sobre la planificación de estos días.

El preparador confirmó la lesión de Pablo de Blasis, que sufre una microrrotura muscular. “Tendrá tres o cuatro semanas, aunque ya me hablaba de dos. Hay que frenarlo, porque su competitividad y liderazgo hacen que quiera volver cuanto antes, pero lo importante es que regrese al 100%”, señaló.

Pese a su ausencia, Javi Rey destacó que el argentino sigue siendo fundamental en el día a día del grupo: “Su liderazgo y personalidad la seguimos manteniendo porque está en el vestuario, con el cuerpo técnico y los compañeros. Lo que no puede aportar dentro, lo aporta desde fuera”. En cuanto al resto del plantel, el entrenador apuntó que solo De Blasis y Carrascal serán baja. “Fran Vélez será duda hasta última hora, y Chuca ya está disponible”, confirmó.

Preguntado por la importancia de hacerse fuertes en casa, Rey bromeó con la conocida “media inglesa”. “Si empatamos fuera y ganamos en el Cartagonova todos los fines de semana, somos campeones de Liga 100%. Cada vez es más difícil ganar, incluso en casa, pero buscaremos la cuarta victoria sabiendo la dificultad del rival”, apuntó.

El técnico insistió en que el equipo debe cuidar los pequeños detalles para hacer bueno el punto logrado en Sevilla. “El fútbol se define en detalles y tenemos mucho que ganar del partido de mañana”, añadió.

Sobre el rival, el preparador gallego mostró respeto por el conjunto andaluz y por su entrenador, Javi Vázquez. “Es un gran entrenador, transmite pasión y eso se refleja en su equipo. El Algeciras es muy enérgico y competitivo. Habrá momentos en los que nos aprieten alto y otros en los que se replegarán para aprovechar su velocidad en bandas con Isaaco Ben y Jorge Rastrojo”, analizó.

Javi Rey, en un entrenamiento con el equipo esta semana / Prensa FC Cartagena

Rey explicó que espera un duelo exigente: “Es un equipo que juega bien al fútbol, domina en su campo y también sabe esperar para robar y salir rápido. Tiene muchas armas y será un partido complicado”.

El técnico reconoció tener muchas dudas sobre el once inicial. “Aún queda el entrenamiento de hoy y decidiré mañana. Da igual quién empiece, todos están preparados. No me gusta la palabra titular porque hoy en día eso ya no existe. La gente del banquillo es tan importante como la que empieza”, recalcó.

Sobre la portería, como era de esperar, no confirmó si repetirá Iván Martínez tras dos partidos sin encajar o regresará Lucho. “La portería está muy bien cubierta. Los dos porteros están a gran nivel y eso genera una competitividad muy buena en el día a día”, valoró.

En cuanto a la evolución del equipo, Javi Rey se mostró satisfecho con el progreso del grupo. “Por momentos somos el Cartagena que me gusta ver. Estamos en proceso, no al 100%, pero cerca. Hacemos muchas cosas bien, sobre todo en casa, y debemos mantenerlo durante más minutos”, afirmó.

El entrenador explicó que el objetivo es trasladar ese rendimiento fuera del Cartagonova. “Fuera de casa cuesta a todos, no solo a nosotros. Pero si queremos pelear por algo importante y aspirar al ascenso, tenemos que dar un paso al frente”, aseguró.

Sobre el rendimiento como local, Rey defendió la justicia de los tres triunfos logrados hasta ahora. “Creo que hemos ganado de manera justa. Los resultados han sido ajustados, pero merecidos. El equipo en casa está siendo fuerte, fiable y gana a través de una idea clara de juego”, subrayó.

Además, lanzó un mensaje a la afición: “Necesitamos a la gente. La atmósfera que se está creando en el Cartagonova nos está ayudando mucho. Cuando parece que no tienes más, miras a la grada y la gente te empuja. Esa energía nos da un plus”, agradeció.

Rey también valoró positivamente disputar el encuentro en viernes. “Si ganamos, me encanta jugar un viernes. Dormir líderes y poder ver el resto de partidos tranquilos sería espectacular”, comentó entre sonrisas.

Sobre la igualdad en la categoría, recordó que “entre el segundo y el duodécimo hay solo tres puntos”. “No es decisivo a estas alturas. Lo importante es el proceso, mejorar y sumar cada semana. La regularidad es la clave”, dijo.

“Bastante tengo con lo mío como para hablar del Real Murcia”

En el tramo final de la comparecencia, el entrenador fue preguntado por la situación del Real Murcia. “Bastante tengo con lo mío como para hablar del Real Murcia”, respondió con prudencia, aunque mostró su confianza en el conjunto grana. “Es un equipo histórico que estará arriba. Hay que tener tranquilidad y dejar trabajar. La situación del Real Murcia es anecdótica, es un equipo que por plantilla, por cuerpo técnico y por entrenador estoy seguro al 100% que va a estar en la zona alta a final de temporada. Las notas son en mayo, no ahora”, concluyó.