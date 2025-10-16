El guardián de la portería, un debate inesperado en el FC Cartagena

Vuelve el fútbol al Cartagonova mañana (21:15, televisado por Football Club y LaLigaPlus) en un nuevo compromiso liguero del Fútbol Club Cartagena, que recibe al Algeciras. La semana ha sido más corta de lo habitual para los de Javi Rey, que apenas han tenido tiempo de recuperación tras el duelo del pasado domingo en la Ciudad Deportiva del Sevilla Atlético. Aun así, el equipo llega con la ilusión intacta y la obligación de hacerse fuerte en casa, donde deberá cimentar buena parte de sus aspiraciones en esta Primera Federación, ya que hasta el momento de visitante está sufriendo.

Al jugar el primero, el Cartagena puede irse a dormir mañana por la noche como líder de la liga. Será algo anecdótico porque nos encontramos a mitad del mes de octubre y los ascensos se producen en el mes de mayo, pero lograr la victoria confirmaría la solidez y la fiabilidad del equipo y reforzaría su candidatura a todo este curso.

Iván o Lucho

La cita llega marcada, como es habitual con Javier Rey en el banquillo, por las incógnitas en cuanto a la alineación. En el Cartagena es prácticamente imposible adivinar un once titular. El técnico gallego ha convertido la rotación en una seña de identidad, por lo que ya se asume que no hay manera de meterse en la cabeza del preparador albinegro y saber los que saltarán al verde.

Pocas veces en el fútbol se ve una competencia tan igualada y sana como la que existe en el Cartagena entre Iván Martínez y Lucho García. Dos porteros de nivel, dos perfiles distintos, ambos que llegaron a la ciudad trimilenaria tras ser titulares el curso pasado y una decisión que ni siquiera parece estar clara a poco más de 24 horas del encuentro.

Presentación de los jugadores Iván Martínez, Dani Perejón y Carlos Calderón / Prensa FC Cartagena

Iván Martínez, fichado el pasado verano procedente del Unionistas, ha sido titular en las dos últimas jornadas. Su estreno ante el Tarazona fue toda una sorpresa: hasta ese momento no había jugado ni un solo minuto, y su rival por el puesto, Lucho García, había mostrado un rendimiento notable. Parecía que era el único puesto que no se iba a tocar. Sin embargo, Javier Rey decidió premiar el trabajo silencioso del cancerbero soriano en los entrenamientos, y la apuesta le salió bien. El guardameta cumplió con nota, dejó la portería a cero y transmitió seguridad.

La lógica invitaba a pensar que, en el siguiente encuentro ante el Sevilla Atlético, volvería a la titularidad Lucho García. De nuevo un error por parte de los que nos intentamos anticipar a lo que iba a hacer Javi Rey. El técnico gallego mantuvo su confianza en Iván, y este respondió con otra actuación sólida, otro partido sin encajar goles y 180 minutos de fiabilidad. Dos partidos, dos porterías a cero y una sensación creciente de que el ex del Unionistas ha llegado para competir de verdad por el puesto.

No obstante, el debate sigue abierto. Lucho García, titular en las primeras cinco jornadas, también dejó tres porterías a cero y solo encajó en dos encuentros. Su última aparición, ante el Atlético Sanluqueño, se saldó con una derrota por 3-0, pero el colombiano no tuvo ninguna responsabilidad o, mejor dicho, tuvo la misma que el resto de compañeros, ya que el rendimiento colectivo fue pobre.

Además, el choque de mañana tiene un matiz sentimental que puede ser determinante a favor de Lucho García. El portero se enfrenta a su exequipo. Durante dos temporadas, el guardameta defendió la portería rojiblanca en 50 partidos oficiales. Jugar contra sus antiguos compañeros tendría para él un significado especial, un aliciente más en una semana en la que Javi Rey deberá decidir entre la inercia positiva de Iván o volver a la confianza en Lucho.

Puzzle que define el ‘estilo Rey’

El debate en la portería es el reflejo de la filosofía que está implantando el técnico albinegro y que sus jugadores han comprado. No les quedaba otra, pero lo cierto es que le está saliendo muy bien. Desde su llegada, Javier Rey ha dejado claro que en su Cartagena nadie tiene el puesto asegurado. Las rotaciones son constantes y las decisiones, imprevisibles, por lo menos desde fuera. Solo la falta de alternativas por lesión ha mantenido durante algunas jornadas una pareja de centrales fija, hecho que se puede romper mañana. En el resto de posiciones, todos han tenido minutos y todos saben que pueden entrar o salir del once en cualquier momento. Esa competitividad interna está dando resultados. El equipo compite, se mantiene sólido atrás y transmite una sensación de grupo.

El técnico gallego comparecerá esta mañana ante los medios tras la última sesión de entrenamiento, y aunque se le pregunte, difícilmente revelará quién será su guardameta titular. La incógnita, salvo sorpresa, se mantendrá hasta que se publique la alineación oficial.