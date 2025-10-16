El Gran Premio Mar Menor cierra el circuito ETF26

El Gran Premio Mar Menor cierra la temporada del espectacular circuito de catamaranes voladores ETF26 en el Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, donde la competición se desarrollará hasta el domingo. El K-Challenge Blue All Acord L’Oréal llega como líder pero empatado a puntos con el segundo clasificado, el Entreprises du Morbihan, con lo que se prevé un duelo espectacular entre los dos equipos franceses. El circuito ETF26 2025 ha pasado este año por Quiberon y Brest (Francia), Malcesine y Riva del Garda (Italia) y un año más la Región de Murcia.