Fútbol
Las entradas para Los Garres-Elche de Copa del Rey, a doce euros
El partido se disputará en Nueva Condomina el miércoles 29 de octubre a las siete de la tarde
La Unión Deportiva Los Garres, equipo de Preferente Autonómica, recibirá en Nueva Condomina el miércoles 29 de octubre al Elche, de Primera División, en la primera ronda de la Copa del Rey, hasta la que ha llegado el conjunto de la pedanía de Murcia después de eliminar al Manises en la eliminatoria de conjuntos que militan en categorías regionales. La directiva del club ha establecido un precio único de 12 euros para la entrada general, siendo de 5 euros para los menores de 14 años. Además, los abonados del Real Murcia tienen un descuento y solo tendrán que pagar 9 euros, mientras que los socios de Los Garres -ha lanzado una promoción de 25 euros el carné para toda la temporada- entrarán gratis al estadio. Asimismo, para la afición visitante se ha fijado también el precio de 12 euros. Las localidades se pueden adquirir a través del portal compralaentrada.com.
Los directivos de Los Garres esperan poder sufragar con la taquilla una buena parte del presupuesto de la temporada, además de poder atraer, dada la proximidad, a un buen número de seguidores del Elche.
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla
- El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- La feria outlet regresa a Alfonso X en Murcia con 30 comercios
- Viola a su prima en Fuente Álamo y en lugar de ir a la cárcel asiste a un curso de educación sexual
- Los nuevos estatutos de la UMU abren la puerta a las elecciones más reñidas