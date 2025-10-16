Las entradas para Los Garres-Elche de Copa del Rey, a doce euros

La Unión Deportiva Los Garres, equipo de Preferente Autonómica, recibirá en Nueva Condomina el miércoles 29 de octubre al Elche, de Primera División, en la primera ronda de la Copa del Rey, hasta la que ha llegado el conjunto de la pedanía de Murcia después de eliminar al Manises en la eliminatoria de conjuntos que militan en categorías regionales. La directiva del club ha establecido un precio único de 12 euros para la entrada general, siendo de 5 euros para los menores de 14 años. Además, los abonados del Real Murcia tienen un descuento y solo tendrán que pagar 9 euros, mientras que los socios de Los Garres -ha lanzado una promoción de 25 euros el carné para toda la temporada- entrarán gratis al estadio. Asimismo, para la afición visitante se ha fijado también el precio de 12 euros. Las localidades se pueden adquirir a través del portal compralaentrada.com.

Los directivos de Los Garres esperan poder sufragar con la taquilla una buena parte del presupuesto de la temporada, además de poder atraer, dada la proximidad, a un buen número de seguidores del Elche.