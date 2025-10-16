Duda renueva con el Jimbee Cartagena hasta 2030

Llegó a Cartagena en octubre de 2019 después de estar dieciséis años en ElPozo Murcia y de entrenar durante una campaña al Al Yarmouk de Kuwait y unos meses al Real Rieti de Italia. Con Eduardo Sao-Thiago Lentz en el banquillo, el Jimbee Cartagena ha conquistado las dos últimas ligas y dos Supercopas, los únicos títulos de su historia. Y en ambos el director en el banquillo ha sido el hispanobrasileño de 55 años de edad, uno de los más laureados del fútbol sala español. Duda, que en 2023 renovó hasta 2026, ha ampliado su contrato hasta 2030. Por tanto, en caso de cumplir su nuevo compromiso en su totalidad, alcanzará más de una década en la ciudad y en el mismo club. “El Jimbee Cartagena Costa Cálida quiere seguir siendo ambicioso y es por ello que da continuidad al proyecto de Duda durante mínimo cinco años más, para seguir contando con uno de los mejores técnicos del mundo del fútbol sala como líder del equipo”, dice la nota de prensa a través de la que la entidad ha anunciado en su web y en sus cuentas en las redes sociales el nuevo acuerdo firmado entre ambas partes.

El anuncio llega durante un parón de la competición liguera por los compromisos de la selección española y justo antes de que el equipo afronte la primera ronda de la UEFA Futsal Champions League, uno de sus objetivos esta campaña después de concluir tercero en la anterior en su estreno continental. En el torneo debutará el jueves 30 de octubre contra el Kauno Zalguiris lituano. El viernes 31 de octubre el rival será el Sporting Anderlecht belga, mientras que el domingo 2 de noviembre cerrará esta ronda contra el Piast Gliwice polaco.

Antes, el sábado 25 de octubre, tendrá un compromiso liguero en el Palacio de los Deportes de Cartagena frente al Barça (13:00 horas, Teledeporte).