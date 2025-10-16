El Cross de la Artillería, el domingo 16 de noviembre

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El domingo 16 de noviembre se celebrará en Cartagena una nueva edición del Cross de la Artillería, que organiza el Regimiento de Artillería Antiaérea 73. Alrededor de 5.000 deportistas de todas las edades participarán en este evento deportivo que cuenta con dos principales carreras en categoría absoluta: el cross urbano de 6 kilómetros y la carrera al faro de Navidad de 14 kilómetros. Además, para los menores están el 1/4 de Milla y la Milla (menores). Las inscripciones se pueden realizar en la página web www.lineadesalida.et y estarán abiertas hasta el 5 de noviembre.

