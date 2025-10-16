La cartagenera Carlota Prendes vuelve a hacer historia

La luchadora cartagenera Carlota Prendes Larios ha vuelto a brillar en el panorama internacional al conseguir dos medallas de oro en los Campeonatos del Mundo de Lucha Grappling, celebrados en Novi Sad (Serbia). Prendes, de 24 años, se impuso en la categoría de 53 kilos tanto en Grappling (sin kimono) como en Grappling Gi (con kimono), revalidando así sus títulos mundiales y confirmándose como una de las grandes referencias internacionales del deporte español.

En la final de la modalidad No-Gi, Prendes dominó de principio a fin a la ucraniana Viktoriia Isaieva, venciéndola por sumisión en menos de dos minutos. La cartagenera controló desde el inicio, consiguió dos puntos por derribo y finalizó el combate con una estrangulación que obligó a su rival a rendirse. Con esta victoria, se consolida como bicampeona del mundo por segundo año consecutivo y reafirma su dominio técnico en ambas disciplinas. “Ha sido un campeonato muy exigente, pero he llegado en un gran momento físico y mental. Estoy muy feliz de representar a Cartagena y a España desde lo más alto del podio”, declaró la luchadora, que se inició en la lucha en Cartagena en el Gimnasio Apolo, donde ya empezó a destacar, y desde hace unos años entrena en Madrid, donde ha cursado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Politécnica.

Carlota Prendes, con sus dos medallas de oro de 2024 / L.O.

Prendes Larios, que ha practicado desde niña natación, judo, atletismo, tiro con arco, jiu jitsu, fútbol y rugby, ha sido una pionera del grappling español, destacando también en otras disciplinas como sambo, jiu-jitsu brasileño y Libre olímpica. Su trayectoria está marcada por la constancia, el sacrificio y una impresionante capacidad técnica que le ha permitido conquistar títulos nacionales e internacionales.

En los últimos meses la deportista sumó también el título de campeona de Europa en la modalidad de sambo (50 kilos) y anunció su participación en el próximo Campeonato Mundial de Sambo en Kyrgyzstan, donde buscará ampliar su colección de medallas. Antes, en enero de 2020, logró su primer gran éxito internacional al proclamarse con 18 años de edad campeona de Europa de Jiu Jitsu. Desde entonces, tras el parón de la pandemia, en 2023 conquistó dos medallas de plata y un bronce en los Europeos de Grappling. Prendes quiere seguir en esta modalidad hasta al menos dentro de dos años, que se disputan unos campeonatos que son conocidos como los Juegos Olímpicos de los deportes de lucha, donde tiene ahora su punto de mira y para ello recibe ayuda de la Federación Española.