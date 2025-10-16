Adrián Hernández quiere "mantener el modelo de juego y mejorar el rendimiento en ataque" del Águilas

El Águilas FC comienza este domingo una serie de tres partidos como visitante. El primero será en el Estadio Chapín frente al Xerez Deportivo FC, una secuencia de la que el técnico costero, Adrián Hernández, ha indicado que es "una oportunidad para reforzar la fiabilidad del equipo fuera de nuestro estadio". En la previa de la próxima cita, entrenador explicó que "afrotamos este tramo con la intención de seguir creciendo, mantener nuestro modelo de juego y mejorar el rendimiento en ataque" para ser un equipo "competitivo y mantener la atención en cada encuentro. Queremos que los equipos nos reciban con respeto y que seamos capaces de hacerles sufrir incluso como visitantes".

La cita le preocupa al murciano por el trato de balón del Xerez Deportivo: "Es un rival con buen trato de balón, capaz de generar muchas ocasiones y con futbolistas de calidad en el último tercio", dice, aunque en sus estadísticas destaca que es uno de los equipos que más goles encajan. Hernández cree que su "posición en la tabla no refleja su verdadero potencial", destacando su poder ofensivo, su "peligrosidad en ataque y en las jugadas a balón parado", por lo que quiere un "Águilas serio, competitivo y fiel a su identidad".

La baja de Seth Vega y las dudas de Antonio Sánchez, Javi Pedrosa, Christian Martínez y Kevin Manzano pueden llevar a la aparición en el equipo inicial de jugadores como el delantero Fer Martínez, que está dejando buenas sensaciones en los minutos que dispone, así como "buena energía y ganas de mejorar día a día", destaca del delantero Adrián Hernández.