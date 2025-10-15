Vuelve la Travesía de Resistencia en Montaña ‘Sierras del Noroeste Murciano’, la prueba veterana del montañismo murciano.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Caravaca, José Fernández Tudela, junto a los representantes del Club Deportivo Adenow, Ángel Sánchez y Jesús Sánchez, ha presentado la XXIII edición de la Travesía de Resistencia en Montaña ‘Sierras del Noroeste Murciano’, una de las pruebas más veteranas y reconocidas del montañismo regional, popularmente conocida como 'La Clásica'.

La edición de este año se celebrará el sábado 8 de noviembre, con salida desde el casco urbano de Caravaca de la Cruz y llegada en la pedanía moratallera de Benizar. El recorrido, de carácter no competitivo, tiene una duración aproximada de diez horas, con un trayecto de unos 25 kilómetros y un desnivel acumulado cercano a los 2.200 metros. La travesía discurre por parajes emblemáticos del Noroeste murciano como Cerro Gordo, El Buitre, Somogil y Collado Quintero.

El evento está organizado por el Club Deportivo Adenow, que desde hace más de dos décadas trabaja en la promoción del montañismo y en la puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico del Noroeste murciano. Además de organizar eventos como esta travesía, el club también lleva a cabo iniciativas de recuperación de antiguos senderos que antaño formaban parte de las rutas tradicionales utilizadas por los habitantes de la zona. “El Club Adenow desarrolla proyectos que fomentan la convivencia en torno a la naturaleza y el deporte de montaña, promoviendo al mismo tiempo los valores naturales del territorio", ha destacado el concejal de Deportes, Fernández Tudela, durante la presentación.

Una travesía nueva cada edición

La travesía cambia cada año su trazado con el fin de ofrecer nuevas perspectivas del entorno natural y mantener el interés entre los participantes, que deben contar con una buena preparación física debido a la exigencia del recorrido, que combina sendas y pistas de montaña. La prueba cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, la Federación de Montañismo de la Región de Murcia y diversas firmas patrocinadoras. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del portal especializado ‘Alcanza tu meta’, con plazas limitadas.