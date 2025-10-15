El UCAM Murcia levanta el telón de la FIBA Europe Cup en el Palacio

El UCAM Murcia CB arranca esta noche en el Palacio de los Deportes su séptima participación en una competición europea durante sus cuarenta años de historia. Sin embargo, deberá hacerlo con un cambio de chip al que no estaba acostumbrado hasta ahora. Y es que el conjunto universitario levantará otro telón distinto al que solía hacer estos años atrás. Después de cinco participaciones en la Basketball Champions League, su eliminación de la fase previa el pasado septiembre, al caer en el partido decisivo y definitivo ante el Elan Chalon tras avanzar dos rondas con dos triunfos consecutivos, le envió directo a la FIBA Europe Cup. O lo que es lo mismo, el segundo escalón de la competición europea de la Federación Internacional de Baloncesto.

Si el UCAM Murcia peleaba por hacerse un hueco entre los favoritos durante su estancia en la Basketball Champions League y entrar en las quinielas para, al menos, hacerse con una plaza para la Final Four, ahora su papel ha cambiado por completo. Y es que los universitarios se estrenan esta noche (20.30 horas, Popular TV) en esta competición con el cartel y la mochila de ser uno de los favoritos a hacerse con el título. Teoría que se ha reforzado aún más tras su brillante arranque en la Liga Endesa, donde ese el líder de la competición tras la disputa de las dos primeras jornadas en la que los de Sito Alonso han logrado imponerse de manera autoritaria al Morabanc Andorra y al Bàsquet Girona.

Su primer paso en esta nueva competición para los universitarios será ante el Rilski Sportist búlgaro, que también ha arrancado su liga doméstica con un balance de 2-0 y que el pasado septiembre también luchaba por entrar en la Basketball Champions League. Y es que el conjunto de Bulgaria cayó a las primeras de cambio en el cuadro 1 al perder ante el Kalev/Cramo de Estonia en el primer encuentro de la fase previa. No pudo hacer valer su condición de local, puesto que toda la fase de clasificación se disputó en la ciudad de Samokov y ahora forma parte de un grupo A de la FIBA Europe Cup que cuenta con hasta tres equipos que pelearon por ir a la Champions, ya que al Rilski y el UCAM se une el Start Lublin polaco, que cayó eliminado precisamente ante el conjunto murciano. A ellos se une el KK Bosna BH Telecom de Bosnia y Herzegovina como rivales para buscar el pase a la siguiente ronda.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante un entrenamiento. / UCAM Murcia CB

Lo cierto es que el UCAM tratará de dejar marcada su hoja de ruta en esta nueva competición desde esta noche en el Palacio de los Deportes. La ambición mostrada por el club universitario se unirá a la rabia mostrada por no poder formar parte de la décima edición de la BCL. Un cóctel que, junto a lo ofrecido en los dos partidos de la ACB, puede servir al plantel de Sito Alonso como una buena prueba para ir ajustando sus nuevas piezas sin perder de vista la importancia que será arrancar esta fase regular con un primer triunfo en casa. Más aún teniendo en cuenta que después deberá afrontar las tres salidas de forma consecutiva, según marca el calendario.

Cinco cupos

El técnico universitario deberá contar con cinco jugadores con cupo de formación en su convocatoria, por lo que el descarte llegará de jugadores importantes como Sant-Roos, Ennis, Radebaugh, DeJulius, Forrest, Hicks, Nakic o Cacok. A los que también podría dosificar el propio Sito Alonso con vistas al partido ante La Laguna Tenerife en ACB el próximo sábado (20.00 horas, DAZN).

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el encuentro. / acb Photo / Sergi Geronès

El Rilski búlgaro es líder en su liga, donde el ala-pívot Hristo Bachkov ha sido una de sus mayores amenazas, con 19 puntos anotados en cada uno de sus encuentros. El pasado fin de semana venció por 35 puntos de diferencia, y varios jugadores de su plantilla alcanzaron los dobles dígitos, donde el exterior Arnett y el pívot Thomas, dos de sus cuatro norteamericanos en plantilla, también destacaron. Precisamente el base estadounidense Stokes y el búlgaro Vasov, con 22 puntos y 21 respectivamente, fueron los estandartes ofensivos en su único partido disputado en la fase previa de la Champions League.