El Real Murcia de Etxeberria firma el peor arranque en diecisiete años

No les falta razón a los que defienden que las estadísticas son odiosas. Solo de pensar que la última vez (2009-2010) que los aficionados del Real Murcia vieron un comienzo tan pésimo como el actual el equipo grana acabó descendiendo, es para echarse a temblar. Pero los números son los números. Y ahora mismo el Real Murcia de Etxeberria está firmando el peor arranque de los últimos diecisiete años. Para ver un inicio peor hay que remontarse a la campaña 2008-2009 en Segunda División. Con Javier Clemente en el banquillo, el equipo murciano solo pudo sumar cinco puntos en las siete primeras jornadas. Dieciocho años después, otro vasco, en este caso Joseba Etxeberria lleva el mismo camino que su paisano. Seis puntos ha conseguido el Real Murcia actual en el Grupo II de Primera RFEF, una renta tan escasa que le ha castigado a los puntos de descenso.

Y por si todavía no es consciente de la grave situación deportiva en la que se ha metido el equipo grana solo hay que añadir que estamos ante el segundo peor arranque en los últimos veinte años. En ese podio estaría el mencionado equipo de Clemente en la 2008-2009, y el segundo y tercer peldaño lo compartirían el actual conjunto de Etxeberria con el Real Murcia de la 2009-2010. Aquel equipo que acabaría descendiendo a Segunda B firmó 6 puntos en las primeras siete jornadas, los mismos que ahora lleva la plantilla construida por Asier Goiria.

Peor que Munúa y Sanlúcar

Es entendible por tanto el enfado de la afición del Real Murcia. Aunque son ya varios años de decepciones, aunque son muchas temporadas ya en el infierno de la tercera categoría -llámese Segunda B o Primera RFEF-, lo de este inicio de la temporada 25-26 ya huele muy feo, de hecho hasta el equipo entrenado por Gustavo Munúa en la 23-24 había logrado más puntos (8) a esta alturas del campeonato, siendo las sensaciones ofrecidas en el terreno de juego tan malas como las de ahora. Pero para añadir leña al fuego también se podría decir que hasta Manolo Sanlúcar, despedido en la jornada 10 de la campaña 17-18, llevaba tras siete partidos un punto más de los que cuenta ahora el Real Murcia de Etxeberria.

El Real Murcia de Etxeberria, además, está firmando el peor arranque de los granas en Primera RFEF. Muchos echan ahora de menos a Fran Fernández, que hace un año a estas alturas tenía a los murcianistas líderes con 12. Un año antes, Gustavo Munúa andaba prácticamente sentenciado al solo contar con un pobre botín de 8 puntos. Y en la 2022-2023, la del debut del Real Murcia en esta nueva tercera categoría, la plantilla entrenada por Mario Simón contaba en su casillero con 11 puntos, cinco más que el equipo de Etxeberria.

En estos últimos 20 años, el mejor arranque liguero del Real Murcia está en manos de Iñaki Alonso, que en la temporada 2010-2011 tenía al equipo grana líder del Grupo IV de Segunda B con 17 puntos. Los murcianistas, que habían ganado 5 partidos y empatado dos, se mantenían invictos.

Confirmando que empezar bien acaba dando sus frutos, el Real Murcia de Iñaki Alonso acabaría ascendiendo a Segunda División después de ganar al Lugo en la eliminatoria de play off de campeones. Y otro buen inicio que acabó con el equipo grana en la fase de ascenso fue el de la campaña 13-14. La plantilla de Julio Velázquez, que en las primeras siete jornadas ya había sumado 14 puntos, luchó por dar el salto a la máxima categoría, aunque el Córdoba acabó con el sueño en la primera eliminatoria.

Aquel curso que se pasó del no ascenso a Primera División al descenso administrativo a Segunda B trajo a José Manuel Aira al banquillo de Nueva Condomina. Con el leonés los buenos comienzos también estaban asegurados. En la 2014-2015 ató 15 puntos en las primeras siete jornadas, mientras que en la 15-16 se quedó en 11.

Alberto González: "Estamos jodidos"

Apareció ayer en rueda de prensa Alberto González, uno de los capitanes del Real Murcia. El asturiano dijo que el equipo está «jodido» y en «una situación que no nos gustaría», pero dejó claro que «están deseando que llegue el domingo para dar ese primer paso para cambiar ese chip y empezar a darle la vuelta a esto». «Creo que nosotros mismos también somos los primeros autocríticos, los primeros que vemos los partidos, que detectamos esas cosas que semana a semana se están repitiendo y tenemos que cambiar. Y ahora falta lo más difícil y lo que tenemos que hacer inmediatamente, que es darle la vuelta en el campo», dijo.