Pablo Larrea: “Tenemos ganas de sumar de tres y seguir generando esa ilusión en casa”

El FC Cartagena afronta este viernes un nuevo compromiso liguero ante el Algeciras, y tras el entrenamiento matinal, Pablo Larrea atendió a los medios del club para analizar la actualidad del equipo, el estado del vestuario y el ambiente que se respira en el Cartagonova.

El centrocampista del cuadro portuario reconoció que, pese a la proximidad del duelo tras el empate en Sevilla, el vestuario está con la motivación alta: “Está claro, pocos días, pero bien, porque al final tenemos ganas de sumar de tres. El otro día creo que tuvimos nuestras opciones para hacerlo, y con esa rabia de que llegue cuanto antes el fin de semana para sumar de tres.”

El Algeciras llega al Cartagonova con una plantilla veterana y curtida en la categoría. Larrea conoce bien al conjunto andaluz, ya que coincidió con algunos de sus jugadores en el pasado: “Es un equipo con mucha experiencia, como tú bien dices, conoce muy bien la categoría. Son jugadores que compiten muy bien, lo tuve el año pasado ahí con ellos, y son jugadores que saben que van a hacer su partido, que van a competir, que nos van a poner las cosas muy difíciles. Nosotros tenemos que saber gestionar eso, saber llevar el momento del partido y tener paciencia para sumar de tres.”

Pablo Larrea / Prensa FC Cartagena

Uno de los aspectos más destacados del inicio liguero del Cartagena ha sido su solidez en el Cartagonova. El mediocentro subrayó la conexión con la afición y la importancia de mantener esa energía: “Desde el principio de temporada nos lo marcamos como objetivo: volver a enganchar a la gente, volver a ilusionar. Es muy importante que nos ayuden, que nos animen, que estén con nosotros, porque al final es un plus. También para los rivales es importante que sepan que cuando vengan aquí lo van a pasar mal. Tenemos que seguir generando esa ilusión que vemos en el ambiente, y este fin de semana todavía más si cabe, hay que apretar para conseguir eso.”

A nivel personal, Pablo Larrea atraviesa un gran momento, adaptado a la ciudad y al grupo de trabajo: “Estoy encantado desde que llegué aquí. Tenemos un vestuario espectacular, estoy contento en la ciudad, el entorno mío también está muy contento y creo que al final eso ayuda mucho al jugador para rendir. Estoy muy a gusto, muy feliz. Esto acaba de empezar, pero creo que puede ser un año muy ilusionante para todos, y espero que acabe muy bien.”

El centrocampista albinegro concluyó su comparecencia con un mensaje de optimismo antes de recibir al Algeciras, en un partido que puede reforzar la buena dinámica del Cartagena y consolidar la fortaleza del equipo en casa.