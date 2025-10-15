El Hozono Global Jairis, en busca de reforzar el liderato europeo

El Hozono Global Jairis recibirá esta noche (20.30 horas) al Basket Namur Capitale belga en su segundo partido de la Eurocopa Femenina de clubes, competición en la que el conjunto murciano participa por segundo año consecutivo y en cuya presente edición arrancó ganando con autoridad por 62-84 al UZKK Student serbio en la ciudad de Nis.

También con un triunfo está el AZS Lublin polaco, que superó al Namur Capitale por 57-65 y vencer otra vez, por lo tanto, se antoja importante para el Jairis, que aspira a conseguir la primera posición del grupo que garantiza el acceso directo a la siguiente ronda en este torneo continental. Canut tiene disponibles a todas las integrantes de una plantilla a la que ya no pertenece la alero italiana Marzia Tagliamento, actualmente lesionada y que el pasado lunes rescindió contrato a petición propia.

Massey, del Hozono Global Jairis y MVP del encuentro. / Jovan Gojkovic/Hozono Jairis

Además, el choque le llega al cuadro alcantarillero en buen momento pues, tras perder en el debut de la Liga Femenina Endesa por 57-58 ante el Joventut de Badalona, fue capaz de reaccionar con dos victorias autoritarias, la referida en Nis en clave internacional, y la del pasado domingo en la cancha del Spar Gran Canaria por 73-92. El adversario que estará enfrente tuvo a Emmeline Leblon y a Valentine Cambioli como máximas anotadoras en el estreno en la segunda competición continental anotando 20 y 18 puntos, respectivamente, y ambas con 16 de valoración.

En la víspera Bernat Canut apuntó que espera un encuentro complicado ante «un rival duro y muy bien trabajado, el típico equipo belga con muchas jugadoras exteriores pero con una capacidad espectacular de uno contra uno, de desequilibrio y de tiro exterior».