El Hozono Global Jairis besa la lona en la EuroCup ante el Namur

La estabilidad es importante para construir. Un equipo, una jugadora puede tener vaivenes a lo largo de un partido, una temporada, puede necesitar tranquilidad para madurar su nuevo rol o situación… pero si se sabe a qué se juega, si hay algo que merezca la pena luchar en el presente, todo, al final sale bien. Pero frente al Namur, en la segunda jornada de la EuroCup Women, al Hozono Global Jairis no le salió nada bien (52-63). Cada planteamiento, cada golpe que lanzaba a su rival no tenía una consecuencia positiva y al final todo se vino debajo de una forma amarga y cruel con dos posibles lesionadas -Cherry y Lou López-, y con la sensación de que con un poco de estabilidad en algunas fases todo podía haber ido como en jornadas anteriores

No fue un primer cuarto arrollador, fue un primer acto de un típico combate de boxeo que no se conocen, que se tantean y que estudian a su rival para encontrar las cosquillas de su enemigo. El Namur sacó pronto su tarjeta de presentación, convirtiendo el choque en una suerte de guerra de guerrillas; correr y tiros desde el exterior. Así el equipo belga capitaneó el tanteo en las primeras canastas hasta que Lou López dio la primera ventaja (9-8) con un triple y una entrada a canasta. Con la primera rotación, las alcantarilleras vieron sangre en el juego interior y empezaron a cargar la pintura con eso lograron una ventaja de +5 (13-8) que contrarrestó el equipo de Valonia para cerrar con un más uno para las locales (14-13).

Encontró el Jairis sus mejores golpes al inicio del segundo. Con Walker y Vonleh por dentro, las locales hacían daño a su rival para igualar la máxima (18-13). Parecía que las belgas estaban contra las cuerdas, pero tras hincar la rodilla y respirar con un oportuno tiempo muerto, Leblon dirigió con mucha agilidad a su equipo. Esos puntos fueron golpes directos al mentón de un Hozono Jairis que también tuvo que respirar en su rincón. Canut tuvo que sacar sus mejores armas y con los buenos golpes de Ayuso con penetraciones a canasta marca de la casa, las de dorado recuperaron el aliento y el ritmo en el marcador, y así llegaron con un 29-29 al descanso.

No tenían las mejores sensaciones las jugadoras murcianas, y es que el Namur dio un verdadero directo al mentón de las decanas con un 0-14 (33-42) en los primeros seis minutos del tercer acto. Eran los peores momentos de las de Canut, que quedaban groguis, incapaces de reaccionar ni de golpear a un rival que se movía como una mariposa en ataque y picaba como una avispa en defensa. Solo una serie de libres de Alarcón cortó la sangría de casi siete minutos sin anotar. Tuvo un arreón más llevado por el amor propio que por un buen juego con Mataix para acercar la esperanza al último cuarto (40-47).

Solo un croché al rostro de las belgas podía obrar la remontada. Así fue como Ayuso volvió a echarse el equipo a sus espaldas con cinco puntos para poner a las suyas a dos (49-51), pero una mala racha de tiros libres en los minutos calientes (dos fallos de Vonleh y uno de Ayuso) truncaron cualquier remontada. Fue con un 2+1 de Vonleh cuando llegó un 53-53 esperanzador, pero hasta ahí llegó la pegada de las locales. El triple de Selimovic tiró a la lona cualquier intento de las decanas, que perdieron en estos minutos a Lou López con una lesión muscular, quizá peor noticia que los nueve de desventaja con los que acabó el choque (53-62).

Ficha técnica

Hozono Global Jairis: Ayuso (13), Prieto, Lou López (9), Walker, Massey (2) -cinco inicial- ; Alarcón (2), Mataix (5), Cvitkovic, Vonleh (13) y Cherry (9).

Namur Capitale: Deffosset (5), Leblon (3), Onyah (14), Dussou (2), Selimovic (20) -cinco inicial-; Cambioli (16), Boosten, Ramacle y Franquin (2).

Marcador cada cuarto: 14-13, 29-29 (descanso), 40-47 y 53-60.

Árbitros: Joshn Bowe, Oleksandr Dotsenko y Martin Kucirek.

Pabellón: Fausto Vicent. 700 espectadores.