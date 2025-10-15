Baloncesto
FIBA Europe Cup: UCAM Murcia -Rilski Sportist, en directo
Sigue cuarto a cuarto el estreno europeo del conjunto universitario esta temporada
En directo: UCAM Murcia-Rilski Sportist (20.30 horas, Popular TV)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está el grupo A de la FEC
- Previa: El UCAM levanta el telón de la FIBA Europe Cup en el Palacio
