FC Cartagena: Pablo de Blasis se cae del equipo en su mejor momento

Aunque ya era una situación esperada por todos, el comunicado oficial del Fútbol Club Cartagena del martes confirmó la lesión de Pablo de Blasis. Una «lesión muscular en el bíceps femoral» que el club no quiere aclarar. La causa fue un esprint al borde del descanso en el encuentro frente al Sevilla Atlético que le obligó a parar. Cuando más estaba contando para el entrenador y cuando había completado su particular puesta a punto, el centrocampista argentino se cae del equipo.

No está teniendo suerte con las lesiones el FC Cartagena. Antes de comenzar la temporada ya contaba su técnico, Javi Rey, con dos futbolistas menos: Víctor ‘Chuca’ y Fran Vélez, que se lesionaron durante la pretemporada. Poco después cayó Marco Carrascal en una desgraciada acción que le llevó al quirófano por la rotura de la tibia y el peroné. El último -y el cuarto en apenas dos meses- ha sido Pablo de Blasis.

Ascenso hasta la titularidad

El capitán albinegro llegó tarde al equipo. Fichó el 4 de agosto, cuando sus compañeros ya llevaban trabajando quince días. Eso, sumado a que no competía desde principios del mes de mayo, generaron una desventaja física con respecto al resto del equipo. Es por ello por lo que tuvo que trabajar específicamente el argentino, con una pretemporada adaptada a sus necesidades y a sus dolencias crónicas en las rodillas -se operó del menisco de la derecha en 2024 tras arrastrar molestias-.

Aún en desventaja, el aguerrido jugador no desistió y terminó ganandose el sitio en el once. Debutó en la segunda jornada jugando quince minutos y marcó su primer gol en la tercera fecha, frente al Hércules, entrando en el 83 para darle la victoria al Cartagena. Eso le llevó al once titular para el segundo acto de Sabadell disputando buenos minutos y continuó ganando protagonismo jugando la segunda parte en Sanlúcar. Su consagración fue frente al Tarazona, sustituyendo a un Pablo Larrea sancionado y llevando al Cartagena a su mejor partido de la temporada hasta el momento. No obstante, el fútbol ha sido caprichoso con el ‘chiquito’, apartándolo del césped cuando en mejor forma se encontraba.

Es, además, la primera lesión muscular de su carrera como confirmó Javi Rey en la rueda de prensa posterior al encuentro. El propio jugador no supo adelantar el alcance de su lesión en caliente debido a su inexperiencia con esta circunstancia. Ahora es el club el que oculta deliberadamente el grado de lesión del marplatense tras haberle realizado los pertinentes estudios.

Entre la ilusión y el revuelo

Generó ilusión su vuelta. El inesperado regreso de Pablo de Blasis dos años después de su marcha fue un acicate importante para una afición, la albinegra, que andaba huérfana de ídolos y falta de motivación por seguir a su equipo recién descendido. Fue uno de los fichajes más sonados del verano debido a su trayectoria, su sobrada calidad para la categoría y su ascendencia el vestuario cartagenero. No obstante, también generó revuelo.

El desentendimiento entre De Blasis y la directiva del FC Cartagena era conocida por toda la parroquia albinegra. De vuelta en el fútbol argentino y sin visos de volver, el futbolista marplatense expresó púbicamente su mala opinión sobre los componentes de la cúpula albinegra. En medio de aquella «transición ordenada», la operación provocó reacciones divididas e informaciones contrapuestas por la autoría del fichaje, pero el club las zanjó por mediación de Manolo Breis, quien expuso que el fichaje de Pablo de Blasis había sido un trabajo conjunto entre Alejandro Arribas, Paco Belmonte y él mismo.

Fran Vélez, recuperado

El mismo parte médico que confirmó la lesión de Pablo de Blasis aseguró que, excepto el argentino y Marco Carrascal, «el resto de la primera plantilla está disponible», adelantando así la total recuperación de Fran Vélez.