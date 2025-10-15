Carlos Alcaraz, en el Six Kings Slam: a qué hora y dónde ver su estreno ante Fritz

Carlos Alcaraz reaparece este jueves en los Six Kings Slam, el torneo de exhibición que se celebra en Riad (Arabia Saudí) y que otorga un premio de 6,5 millones de dólares al ganador, enfrentándose en semifinales al mismo tenista al que derrotó en su último partido en la final del ATP 500 de Tokio, Taylor Fritz, con quien también se vio las caras una semana antes en la Laver Cup y al que se enfrentó en las semifinales de Wimbledon. Los duelos con Fritz y Sinner, con quien se podría volver a ver las caras el sábado en la final, se han convertido ya en clásicos en este exitoso 2025 para el murciano. Y este jueves, en un estadio con capacidad para unos ocho mil espectadores, se medirá por tercera vez en el último mes con el estadounidense, quien derrotó a Alexander Zverev en cuartos de final (6-3 y 6-4 en una hora de juego).

Alcaraz renunció a jugar en el Masters de Shanghai por unas molestias físicas. Prefirió descansar para afrontar la recta final de la temporada, donde tiene el Masters de París, las Finales ATP y la Copa Davis en su calendario, con más garantías físicas y mayor frescura mental. «No me siento al cien por cien», dijo el murciano al llegar a Riad, añadiendo que «las dudas están ahí cuando me muevo un poco en la pista, pero creo que he mejorado mucho y que voy a competir y rendir bien en el Six Kings Slam», manifestó.

Taylor Fritz, durante la final contra Alcaraz. / Louise Delmotte / AP

La exigencia física y mental

Afronta Alcaraz el torneo de Arabia Saudí, donde jugará un máximo de dos partidos, después de quejarse tras la final de Tokio del apretado calendario que tienen los tenistas, que están obligados a jugar ocho de los nueve Masters 1000 y cinco ATP 500, al margen de los Grand Slam. Varias voces críticas, entre ellas la de Novak Djokovic, se escucharon días después. Y el murciano se defendía en Riad: «Es un tema que muchos tenistas y mucha gente comenta. Tenemos un calendario muy apretado con muchos torneos de dos semanas, y luego se ponen excusas con las exhibiciones, diciendo que jugamos algunas. Pero lo que puedo decir es que las exhibiciones tienen un formato diferente. No es lo mismo jugar una exhibición que un torneo con quince o dieciséis días seguidos, que exigen una concentración muy alta y una gran exigencia física», explicó, para añadir que «aquí nos divertimos durante uno o dos días y jugamos algo de tenis, que está muy bien, y por eso a veces elegimos las exhibiciones. Entiendo las críticas, pero en ocasiones la gente no entiende nuestras opiniones».

Tras disputar hoy las semifinales con Fritz y el sábado la final o el partido por el tercer puesto, Alcaraz no competirá la próxima semana y regresará en el Masters 1000 de París, a partir del lunes 27 de octubre y donde solo defenderá 100 puntos puesto que el año pasado cayó en tercera ronda ante el francés Ugo Humbert. Quien sí jugará antes será Jannik Sinner, también presente en Riad tras recuperarse de la lesión que le obligó a retirarse en Shanghai, pero el número 1 del mundo que ostenta el murciano no está en peligro. De hecho, si alcanza la final en Francia, garantizará acabar el año como líder de la ATP.

Dónde verlo y a qué hora

El partido ha sido programado para las 14:00 horas de este jueves y se podrá ver a través de Netflix, que tiene los derechos del Six Kings Slam.