El piloto murciano Carlos Cano, seleccionador para la Red Bull Rookies Cup

El joven murciano Carlos Cano ha sido seleccionado para participar la próxima temporada en la Red Bull Rookies Cup, competición desde la que dieron el salto al Mundial otros pilotos de la Región como Pedro Acosta, Álvaro Carpe -ambos fueron campeones del trofeo que promueve KTM- y Máximo Martínez Quiles. En las pruebas de selección realizadas en Guadix, el del Barrio de San Basilio acabó entre los ocho seleccionados. Cano, que la temporada pasada fue campeón de la European Talent Cup con el equipo que dirige Emilio Alzamora, está luchando también en la actual por renovar el título. En estos momentos es segundo en la clasificación general a 9 puntos de Fernando Burjosa, el otro español seleccionado por la Rookies. Restan cincuenta puntos, que se pondrán en juego en Barcelona el 2 de noviembre, y en Valencia el 23 del mismo mes.