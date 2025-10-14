Nadie se salva en el Real Murcia

Anda Asier Goiria en el ojo del huracán después de construir una plantilla con más agujeros que un queso gruyére y anda Joseba Etxeberria completamente superado por el barro de la Primera RFEF. Pero la crisis del Real Murcia va más allá de las decisiones tomadas por uno u otro. La crisis del Real Murcia realmente preocupa porque no hay nadie a quién salvar. Aunque ahora mismo la afición señala principalmente al director deportivo y al técnico, ningún futbolista del equipo, prestando atención especialmente a los fichajes, consigue escapar de la quema.

Flakus, ‘fuera de juego’

Llegó Flakus para ser el buque insignia del Real Murcia en esta campaña 25-26, pero de una aparición esperanzadora -solo necesitó trece minutos para marcar de penalti su primer gol- hemos pasado a una desaparición preocupante. Nos costó ver al esloveno en Algeciras, nunca logró sentirse cómodo frente al Sevilla Atlético y nadie lo encontró en el Municipal de Tarazona.

Un delantero que se mueve bien, al que no le superan los espacios, que es capaz de crear una ocasión de la nada, se ha convertido en completamente invisible en el equipo de Etxeberria. Hasta el punto de que el pasado sábado, cuando más necesitaban los murcianistas un goleador, el técnico decidió sacarlo del campo en el minuto 61.

No acaba de sentirse cómodo Flakus en la idea de juego de Etxeberria, una idea de juego que ahora mismo se basa únicamente en los centros laterales, lo que limita las virtudes del esloveno prácticamente a la nada. Pero no es el ‘9’ grana el único que ahora mismo está completamente en ‘fuera de juego’. Es más, es que en estos momentos es difícil salvar de la quema a los primeros espadas de los que presumía Asier Goiria al final del mercado de fichajes.

Moyita, kilómetros recorridos para nada

Llama también la atención el caso de Moyita. Se impacientaba la afición porque el ex del Castellón no estuvo disponible las tres primeras jornadas de liga. Pensaban que una vez recuperado el sevillano, el centro del campo murcianista empezaría a tener sentido. Sin embargo, en un mes la esperanza se ha convertido en desesperanza. Cuatro partidos ha jugado ya Moyita con la camiseta del Real Murcia, pero su aportación es la misma jugando que no jugando, porque su presencia en el terreno de juego es completamente nula. Y eso que en los últimos partidos siempre lidera la estadística de jugador con más kilómetros recorridos, lo que deja en un mal lugar a Etxeberria. Porque pocos entienden que el futbolista que debe hacer correr el balón y repartir el juego, sea el que más corre sin balón.

Y la decepción con Moyita llegó ya a colmar el vaso este pasado sábado en Tarazona. Posiblemente fue el peor partido del sevillano con la camiseta del Real Murcia. Lo poco que participó acabó en pérdida, poniendo en más de un aprieto a un Sekou completamente superado, que siempre llegaba tarde ante los continuos fallos de sus compañeros y que acabó siendo expulsado al inicio de la segunda parte.

Ekain y Álvaro Bustos, un chispazo y nada más

Cuando Ekain y Álvaro Bustos aparecieron en los primeros minutos de Marbella para inventarse la jugada que significaría el primer gol del Real Murcia esta temporada, los aficionados granas se relamieron. Muchos veían al lateral y al mediapunta como jugadores de otra categoría, muchos consideraron que con esos dos fichajes el Real Murcia había dado un auténtico salto de calidad. Pero esa emoción duró los quince minutos de ese chispazo. Lo que parecía que iba a ser disfrute se ha convertido en sufrimiento, porque Ekain deambula por el terreno de juego sin encontrar su sitio. Y eso que es titular indiscutible. Pero de protagonista nada de nada.

Por su parte, Álvaro Bustos lleva ya tres partidos sin jugar por una lesión que además ha mostrado a todo el mundo las vergüenzas de una posición en la que no hay alternativa, porque Sarabia, pese a venderse como apuesta, no cuenta para Etxeberria ni en los partidos de entrenamiento.

Cristo, demasiadas carencias defensivas

No se salva Flakus, no se salva Moyita y no se salva ningún fichaje. Uno de los más decepcionantes ahora mismo es Cristo Romero. Tenía Goiria la asignatura pendiente de la banda izquierda sobre todo después del fiasco del pasado curso con Kadete, y muchos aplaudieron la apuesta del vasco. A las primeras de cambio ya había atado al lateral del Villarreal B. Pese a que el de Algeciras está siendo titular indiscutible con Etxeberria, el Real Murcia no ha logrado tapar sus carencias en ese lateral. Es más, los rivales siempre acaban sacando petróleo de esa banda, aprovechándose de la debilidad defensiva de Romero. Una debilidad que pagan y mucho los centrales, como le ocurrió a Sekou cuando tuvo que jugar en esa posición o como le ha sucedido en las últimas dos jornadas a Andrés López.

¿Dónde está Antonio David?

Al que de momento no podemos analizar por su juego es a Antonio David. Porque el futbolista que venía para hacer las labores de pivote en el centro del campo, pese a no ser pivote, apenas ha jugado 50 minutos en lo que va de liga, no interviniendo en los dos últimos encuentros y solo jugando seis minutos contra el Algeciras. Es verdad que se ha hablado mucho del problema estomacal que el jugador sufrió al poco de su llegada y que le hizo perder mucho fondo físico, pero de eso han pasado ya casi dos meses y Etxeberria sigue sin ni buscarle en el banquillo como alternativa en las segundas partes.

Zeka y Alex Schalk, en la enfermería

No hemos visto todavía a Antonio David como tampoco hemos visto a Zeka y a Schalk. El primero jugó once minutos ante el Marbella y se lesionó, y el segundo anda en la enfermería desde mediados de septiembre. Bajas, sumadas a la de Álvaro Bustos, que han reducido y mucho las alternativas ofensivas del Real Murcia. De hecho, sin Zeka, Etxeberria ha estado apostando por Pedro Benito como extremo izquierdo. Y en las dos últimas jornadas ni eso. Dejando toda la banda a David Vicente.

El papelón de Diego Piñeiro y Sekou

Entre los primeros espadas que firmó Goiria no estaban Sekou y Piñeiro. Tanto el centrocampista como el portero venían para aportar juventud y competencia. Pero a las primeras de cambio se han visto delante de los focos y han quedado completamente nublados. Con el equipo descompensado, a Etxeberia no le ha quedado otra que dar la alternativa al ex del Leganés y el maliense se ha visto desbordado durante cada minuto que ha jugado, hasta ser expulsado el pasado sábado. No mucho mejor le han ido las cosas al guardameta.

Cuando la crisis empezaba a arreciar por la falta de victorias, el técnico decidió echar a los leones al exmadridista. Por sorpresa, ante el Algeciras, Gazzaniga se quedaba en el banquillo y Piñeiro aparecía bajo los palos. Su debut fue más gris que blanco y, aunque Etxeberria intentó reforzar su confianza poniéndolo de nuevo frente al Sevilla Atlético, la seguridad no le acompañó tampoco en su segunda oportunidad. De hecho, este pasado sábado en Tarazona, desaparecía del once dejando de nuevo el sitio a Gazzaniga.