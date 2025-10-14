Lewandowski también se lesiona y no jugará el clásico

La bola de nieve rueda imparable, aumentando con la acumulación de lesionados pese al parón de la Liga. El Barcelona sufre una nueva baja para la reanudación de la competición el próximo sábado ante el Girona.

Robert Lewandowski ha regresado a Barcelona del partido disputado con Polonia con una rotura muscular. No solo le privará de disputar el derbi catalán, sino que se perderá el clásico ante el Madrid del 26 de octubre. Y entre tanto, por supuesto, el Barça-Olympiacos de la Champions.

El Barça ha informado que el delantero polaco sufre "una rotura" muscular en el bíceps femoral izquierdo. El uso del término rotura en lugar de "lesión" induce a pensar en una baja de cierta consideración temporal.

La pérdida de Lewandowski también encierra su importancia futbolística para el equipo azulgrana, por más que en esta campaña no sea el titular indiscutible de los últimos tiempos. Apenas ha aparecido en cuatro de las nueve alineaciones de la temporada, y sin perder el olfato de gol: ha anotado cuatro pese a la reducción de minutos. El ariete polaco se perdió el primer partido por una lesión en el mismo bíceps femoral del muslo izquierdo.

Quince jugadores

La relevancia de la pérdida de Lewandowski reduce la nómina de jugadores disponibles frente al Girona. Hansi Flick cuenta, de momento, con apenas 15 efectivos, contando entre ellos a Ferran Torres. El valenciano regresa a Barcelona con una sobrecarga muscular, dispensado de jugar con España este martes, que teóricamente no le impediría jugar este sábado.

La bola se ha llevado por delante en el Barça a futbolistas de corte ofensivo. Los siete defensas están sanos. Lamine Yamal no pudo acudir a convocatoria española por una recaída de su dolencia de pubis, y Dani Olmo abandonó la concentración con una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Fermín y Gavi están de baja, aunque el primero estaría en condiciones de reaparecer. Raphinha, en cambio, no ha mostrado la progresión esperada. Roony Bardghji, Marcus Rashford y Ferran Torres son los tres delanteros sanos.