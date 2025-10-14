Ciclismo
José Luis Faura, sexto en el Tour de Mentougou
El ciclista murciano José Luis Faura, del equipo Burgos BH, está poniendo punto y final a la temporada 2025 en China, donde logró la sexta posición en la primera etapa del Tour de Mentougou que ganó su compañero de equipo Carlos García Pierna. El pleguero, que este año ha disputado la Vuelta a España, la primera gran ronda por estas de su carrera como profesional, se mantiene en la sexta plaza de la clasificación general tras la disputa de dos etapas y a falta de una para el final.
