La FIBA Europe Cup, una puerta que se abre a los secundarios

Zach Hicks, el recién llegado para sustituir al lesionado Kaiser Gates, ha jugado 7:09 minutos en las dos primeras jornadas de ACB; Moussa Diagne solo ha intervenido 5:57 en un partido, en la jornada inaugural contra el MoraBanc Andorra; Dani García se quedó sin vestir en ambos duelos; y Rubén López de la Torre, quien no estaba recuperado en el primero de una lesión, ni siquiera llegó a viajar en el segundo a Girona.

Para estos cuatro jugadores, los secundarios hasta el momento para Sito Alonso, se abre un nuevo escenario esta semana con el arranque de la FIBA Europe Cup, la competición continental que disputará esta temporada el equipo universitario después de quedar apeado de la Basketball Champions League. Y se abre porque el equipo necesita cinco cupos y, salvo Hicks, los otros tres que cumplen esa condición además de Will Falk, Sander Raieste y Emanuel Cate. Por tanto, el técnico necesita entre Diagne, Dani García y Rubén López a dos de ellos para esta competición, teniendo que hacer también un descarte que debe salir de la terna formada por David DeJulius, Michael Forrest, Dylan Ennis, Jonah Radebaugh, Howard Sant-Roos, Toni Nakic, Devontae Cacok o Zach Hicks. Teniendo en cuenta que el último es quien más rodaje necesita para adaptarse a la dinámica del equipo, todo apunta a que será entre los otros siete jugadores donde estarán los dos que descansarán mañana miércoles en el Palacio de los Deportes (20:30 horas, Popular Televisión) en el arranque del torneo.

Raieste, el que más juega

Hasta el momento, en la ACB, el jugador que más minutos ha estado en pista ha sido el alero Sander Raieste, con 22:46. Le sigue Dylan Ennis, con 21:52, y David DeJulius, con 20:09. El resto de jugadores están por debajo de los veinte minutos, un hecho diferencial sobre la campaña pasada, donde hasta ocho jugadores acabaron por encima de esa barrera. Ennis fue el líder con 28:24, pero es que dos más, Rodions Kurucs (25:26) y Kaiser Gates (25:35) estuvieron por encima de los veinticinco. Y superando los veinte estuvieron Simon Birgander (22:02), Ludde Hakanson (22:49), Howard Sant-Roos (21:53), Jonah Radebaugh (21:35) Vladimir Brodziansky (21:01) en los 17 partidos que disputó con el equipo.

Sander Raieste, uno de los más destacados del encuentro entre el UCAM Murcia y el Andorra. / ISRAEL SANCHEZ

En el curso actual, al margen de Diagne y Hicks, que están por debajo de los diez minutos, siete jugadores están entre los diez y los veinte: Devontae Cacok (19:12), Radebaugh (19:50), Forrest (19:44), Nakic (19:48), Cate (17:49), Sant-Roos (14:26) y Fall (14:13). Por tanto, hasta el momento, el reparto que ha realizado el técnico ha sido más equilibrado que el llevado a cabo durante el curso pasado.

Un rival búlgaro para empezar

El Rilski Sportist, equipo de la ciudad de Samokov, donde se disputó la fase previa de la BCL, es mañana el primer equipo que pasará por el Palacio de los Deportes en la FIBA Europe Cup. El conjunto búlgaro, que perdió en el primer partido de la previa de la Champions, llega a Murcia invicto en las dos primeras jornadas de su campeonato liguero, encuentros donde han destacado en anotación dos jugadores, Kamau Stokes, un base estadounidense de 1,84 metros que ha jugado en Europa en Polonia, Alemania, Suecia, Hungría, República Checa, Finlandia y Lituania, y que el curso pasado estuvo en México y Argentina -ha promediado hasta ahora 22 puntos-; y el ala pívot Miroslav Vasov, un búlgaro que ha desarrollado toda su carrera en el club y que ha anotado 21 puntos. Estos dos y el estadounidense Alan Arnett, un alero que lleva ya cuatro temporadas en Bulgaria, han estado más de 30 minutos en pista en una rotación de ocho jugadores, donde también destaca la presencia de otro americano, el pívot de 2,06 metros Mike Edwards que la campaña pasada jugó en Rumanía y Alemania. El también pívot Jalen Thomas, que ha llegado este verano desde la G League, y los búlgaros Hristo Bachkov, ala pívot, y Deyan Karamfilov, base, dos jugadores más de la casa, conforman la columna vertebral de un equipo que está entrenado por Lubomir Kirov, quien está en el banquillo del Rilski Sportist desde 2017.