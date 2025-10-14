El FC Cartagena, con la pólvora mojada lejos del Cartagonova

Lo que comenzó siendo una anécdota se convirtió después en una tendencia y es ahora una realidad. El Fútbol Club Cartagena no sabe ganar fuera de casa. Son ya cuatro salidas en lo que va de campeonato y aún no se ha visto fuera al equipo que sí se ha visto en casa. Cada vez que ha tenido la oportunidad el cuadro albinegro de sumar los tres puntos lejos del Estadio Municipal Cartagonova la ha terminado desaprovechando frente a equipos teóricamente inferiores. ¿Por qué le sucede esto al conjunto de Javi Rey?

Lo cierto es que en el fútbol nunca hay un único factor por el que se dan los resultados. No obstante, en una racha como la que sufre el Cartagena jugando de visitante se pueden estudiar varios aspectos reiterativos que parecen lastrar al equipo. Planteamiento, mentalidad o actitud aparecen en el ámbito psicológico. Acierto, creatividad y pegada explican lo más puramente futbolístico.

El factor mental es de suma importancia en este juego y Javi Rey no está sabiendo guiar a su equipo en este aspecto. El técnico gallego ha mencionado en varias ocasiones la dificultad de ganar fuera de casa desde que comenzó el curso. «Fuera de casa es prácticamente imposible ganar». Sus palabras no han sonado nada motivadoras y esto puede estar detrás de la mentalidad que aplican sus futbolistas en el terreno de juego.

1. Pablo Larrea conduce un balón ante la presión rival en el partido ante el Sevilla Atlético / LOF

El entrenador del FC Cartagena suele ser autocrítico y no utiliza excusas para explicar la actuación de los suyos. Sin embargo, en su última comparecencia pública insinuó el técnico que el terreno de juego de El Maulí en Antequera condicionó el primer choque y, pasado el temporal -nunca mejor dicho-, Javi Rey recordó la climatología adversa en Sabadell para justificar el empate.

No se ha medido el cuadro portuario a los ‘cocos’ de la categoría en sus partidos a domicilio. De hecho, dos de los cuatro rivales que ha tenido como visitante, el Sevilla Atlético y el Antequera, han comenzado el curso en la parte baja de la tabla. Aún tiene que ir el cuadro cartagenero en esta primera vuelta a estadios complicados como el Nou Sardenya del Europa o Santo Domingo en Alcorcón.

Rey no tiene claro dónde está la raíz del problema que perjudica a su equipo de visitante. Tampoco qué futbolistas pueden sacarle de esta situación. Continúa rotando el entrenador en su once inicial y repartiendo minutos sin obtener respuesta en forma de victoria, algo que tampoco ayuda a la continuidad de los jugadores.

Al margen de los jugadores utilizados, los números no se sostienen. En Antequera salió perdiendo el cuadro portuario en todas las estadísticas excepto en la posesión, que ganó con el 54 por ciento. A pesar de marcar hasta dos goles que le fueron anulados, el Cartagena disparó menos a puerta, con sólo 2 intentos por 4 del rival. También chutó menos fuera, con 3 tiros por 5 de los contrarios.

Esta situación se repitió en Sabadell, donde sólo los locales dispararon entre los tres palos. También en Sanlúcar, donde los locales avasallaron a un visitante inoperante con 8 disparos a puerta por 3 del Cartagena. El pasado domingo se volvió a vivir la misma historia con un conjunto albinegro espeso en ataque. Sólo tiró 3 veces, las tres a puerta, mientras que el filial sevillista lo hizo en 11 ocasiones con 6 intentos entre los tres palos.

Sin suerte con el FVS

Cierto es, también, que el Football Video Support (FVS) ha perjudicado claramente al conjunto de Javi Rey hasta el punto de que podría contar con cuatro puntos más en su casillero. En la primera jornada, la revisión del colegiado en el monitor auxiliar de dos tantos del Cartagena terminó con la invalidación de ambos sin motivo aparente y en el Jesús Navas volvió a suceder lo mismo con el gol de Nil Jiménez.

Esto llevó a Javi Rey a criticar duramente el sistema de videoarbitraje utilizado en Primera RFEF. «No me gusta nada. Ojalá lo quiten», manifestó en la rueda de prensa posterior. No es el único crítico, ya que el técnico del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, comentó el mismo domingo que el FVS «estropea el juego, enerva y mosquea a todo el mundo. Es una auténtica bazofia», concluyó alineándose con Javi Rey.

Hoy, a las seis, sesión de firmas

El FC Cartagena anunció ayer a través de sus canales oficiales la sesión de firmas que tendrá lugar esta tarde. Será una acción conjunta con el patrocinador del equipo Inmohogares, que cede su espacio de la calle Ángel Bruna para la visita de Pablo Larrea y Kevin Sánchez, quienes recibirán a los aficionados en un acercamiento con la masa social albinegra. Tendrá lugar a las 18.00 horas.