ElPozo Murcia y Fundown comparten un entrenamiento de lo más divertido

La plantilla de ElPozo Murcia Costa Cálida FS ha vivido una jornada muy especial junto a los usuarios del equipo de fútbol 7 de Fundown, gracias a la colaboración de Voluntariado Caixabank, en una sesión de entrenamiento conjunta celebrada en la pista principal del Palacio de los Deportes de Murcia. La iniciativa es fruto de la alianza entre Caixabank y el club murciano.

Esta actividad, enmarcada en el compromiso social del club y en colaboración con Voluntariado Caixabank, ha consistido en un entrenamiento didáctico, funcional y adaptado a las necesidades de los participantes, diseñado para fomentar la inclusión, el compañerismo y, sobre todo, la diversión.

Durante la sesión, los usuarios de Fundown y los jugadores de ElPozo han rotado por distintas estaciones centradas en aspectos clave del fútbol sala, previo calentamiento, bajo la dirección del cuerpo técnico del equipo.

Una tarde cargada de sonrisas, emoción y aprendizaje compartido, donde no solo se ha trabajado lo deportivo, sino también valores fundamentales como la empatía, el respeto y el trabajo en equipo.

"Desde ElPozo Murcia Costa Cálida FS queremos agradecer a Voluntariado Caixabank y, muy especialmente, a los usuarios de Fundown por su participación, entusiasmo y entrega. Reafirmamos así nuestro compromiso con iniciativas que promueven la inclusión y la integración a través del deporte", indica el club murciano en su nota.