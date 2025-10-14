El Eliocroca se prepara para celebrar sus 50 años

La Asociación Deportiva Eliocroca conmemorará en 2026 su cincuenta aniversario como uno de los clubes deportivos más emblemáticos de Lorca y de la Región de Murcia. Para celebrar medio siglo de historia, la entidad deportiva ha preparado un extenso programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el próximo año y que ha sido presentado en la Plaza de España de Lorca. El acto contó con la presencia del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil; el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas; el presidente de la A.D. Eliocroca, Antonio García; los presidentes de las Federaciones Regionales de Balonmano, voleibol y atletismo, Daniel Santos Bericat, José Valera Ruiz y Antonio Jesús Bermudez Cutillas, respectivamente, asi como representantes de las diferentes secciones deportivas, ademas de veteranos ilustres de la asociación y fundadores de la misma. No estuvo presente el alma mater de esta entidad, Antonio Vidal, quien fundó Eliocroca en 1976. Ademas es socio número uno.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha querido felicitar al club y a todos los deportistas que han formado y forman parte de él: “La A.D. Eliocroca es un ejemplo de lo que significa el deporte como motor social. No es habitual encontrar clubes que integren tantas disciplinas bajo un mismo nombre, y eso habla del espíritu asociativo que ha caracterizado a Eliocroca desde sus inicios. Lorca está orgullosa de contar con una entidad así, que durante 50 años ha sido escuela de vida, de valores y de comunidad”.

“Celebrar este aniversario no es sólo mirar al pasado y reconocer el papel fundamental que desarrollaron en aquellos inicios de la Democracia personas como Antonio Vidal y todos los que impulsaron la puesta en marcha de Eliocroca. También es valorar el presente, la encomiable labor que se realiza cada tarde en las escuelas deportivas, y mirar al futuro con la ilusión de seguir escribiendo nuevos capítulos de la historia del deporte lorquino”, ha trasladado el primer edil.

Durante su intervención, el presidente de Eliocroca, Antonio García, ha destacado que “celebrar cincuenta años de historia, de deporte, de ilusión y de esfuerzo compartido es un orgullo inmenso. Lo que somos hoy se lo debemos a miles de deportistas, entrenadores, directivos y familias que, desde 1976, han formado parte de esta gran familia llamada Eliocroca”.

Entre los eventos programados para conmemorar las ‘bodas de oro’ figuran competiciones deportivas y exhibiciones, publicación de una revista conmemorativa, seminarios y charlas-coloquio con deportistas destacados, una exposición de material y fotografías históricas en el Complejo Deportivo Felipe VI, actividades especiales y un acto de clausura con comida-gala el 24 de octubre de 2026.

García Ha subrayado que “Eliocroca no es sólo deporte: es historia, es compromiso, es Lorca. Hemos sido testigos de cómo miles de jóvenes se han formado aquí, no solo como deportistas, sino como personas. Y queremos seguir haciéndolo durante muchos años más”.

Eliocroca cuenta actualmente con seis secciones activas —atletismo, baloncesto, balonmano, tenis de mesa, triatlón y voleibol-.