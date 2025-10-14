El cartagenero Carlos Ortiz completa los Majors del maratón

El abogado cartagenero Carlos Ortiz García-Vaso ha logrado el objetivo de ser finisher en los seis maratones más importantes del mundo. Después de participar en Londres, Berlín, Nueva York, Boston y Tokio, el corredor del club Cuatro Santos Cartagena alcanzó la categoría de World Marathon Majors en Chicago. A punto de cumplir los 62 años de edad, García-Vaso, que ha realizado más de cincuenta maratones en su vida y ocho Ironman, estuvo en Chicago invitado por la organización y su próximo reto es correr en Sidney.