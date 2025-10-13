El UCAM pisa fuerte, líder de la ACB y a un paso de su mejor arranque

El UCAM Murcia CB ha irrumpido esta temporada en la Liga Endesa con una autoridad que pocos esperaban al mantenerse como líder de la ACB tras las dos primeras jornadas, un hito sin precedentes en sus ya 40 años de historia. Con dos victorias contundentes y un juego que combina su característica solidez defensiva y un ataque que por momentos sobrepasa a sus rivales, el equipo de Sito Alonso se encuentra a las puertas de igualar su mejor arranque histórico en la competición, un récord que alcanzaría si logra imponerse en la tercera jornada a La Laguna Tenerife.

De hecho, lo lograría ante el mismo rival con el que consiguió este registro en la temporada 2023-2024, en la que logró alcanzar las finales de la Liga Endesa, aunque para ello deberá imponerse en el Santiago Martín este sábado (20.00 horas, DAZN) y en esa ocasión lo alcanzó en el Palacio de los Deportes ante su público. Lo cierto es que el conjunto universitario se encuentra a tan solo un paso de igualar su mejor arranque, de nuevo con Sito Alonso al frente del banquillo, aunque no será una tarea nada sencilla.

Y es que La Laguna Tenerife es uno de los equipos que, al igual que el UCAM, ha arrancado esta temporada con un balance de dos victorias en dos jornadas, al imponerse al BAXI Manresa y al Morabanc Andorra. No obstante, la solvencia mostrada por el UCAM en sus respectivos encuentros, al contar con una diferencia de +53 puntos en su casillero después de ganar en el Palacio por 31 puntos de ventaja al Morabanc Andorra y de 22 el pasado sábado al Bàsquet Girona en Fontajau, es lo que permite a los de Sito Alonso mantenerse en lo más alto de la clasificación una semana más.

Sin embargo, a estos siete días habrá que añadirle un condicionante más, ya que antes de poner rumbo a Tenerife la plantilla universitaria afrontará la primera jornada de la FIBA Europe Cup este miércoles (20.30 horas, Popular TV) en la que será su primera semana del curso en la que compaginará la doble competición al recibir al Rielski Sportist búlgaro en el Palacio de los Deportes.

Lo que sí es seguro es que los de Sito Alonso han vuelto a igualar su segundo mejor arranque en la ACB, el conseguido en la temporada 2014-2015 con Diego Ocampo en el banquillo con dos victorias en las dos primeras jornadas. Al igual que ha ocurrido en esta campaña, el UCAM fue capaz de vencer en primer partido como local y también en el primero como visitante. Además, tras afrontar su duelo ante La Laguna Tenerife y su estreno en la segunda competición europea de la FIBA, a los universitarios le espera una buena prueba para intentar mantener el nivel mostrado hasta ahora, ya que recibirán al Baskonia en la capital del Segura y después visitarán a un Barça, que ha arrancando con un 0-2 en su casillero, en el Palau.