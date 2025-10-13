La Minera logra rescatar un punto ante el ‘Recre’

Los empates tienen la extraña característica de que para algunos equipos son positivos y para otros nada más lejos de la realidad. Pero la Minera puede valorar con aprecio el punto conseguido en casa ante un Recreativo en superioridad pero incapaz de amarrar una victoria (1-1). Los llaneros sobrevivieron a jugar casi una hora con un hombre menos y acabaron el choque con otro efectivo en vestuarios antes de tiempo.

Aunque Checa se caracteriza por ser un entrenador muy ambicioso, el empate fue un premio más que suficiente para una Minera valiente y sólida que en muchos momentos no aparentó haber perdido a Toner en la primera parte. El encuentro empezó con ritmo presentando a unos locales incisivos por la banda derecha. Sin grandes alardes de fútbol llegó la cercanía del descanso y la expulsión de Toner. El zaguero irlandés vio una segunda amarilla rigurosa como castigo a una falta tan evidente como innecesaria.

Sin más historia, la segunda parte comenzó con un bofetón onubense. El Recre no está teniendo su mejor arranque de campaña, pero calidad y pólvora no le falta. Una pérdida de Petcoff en la medular originó la transición visitante por la diestra y el posterior remate de vaselina de Roni. Era el primer balón que tocaba el atacante. La caraja minera pudo ser el detonante del hundimiento llanero, pero sirvió como despertador. Con más intensidad y convicción se plató Álex Macías en el área penetrando por el flanco izquierdo. El balón acabó en las botas de un Kike Carrasco que definió con violencia para poner las tablas.

Tuvo entonces sus mejores minutos el cuadro dirigido por Checa, sin acusar para nada su inferioridad y evidenciando las vergüenzas de un Recreativo inoperante en el contexto del Ángel Celdrán. En los últimos minutos ambos conjuntos gozaron de buenas oportunidades para desequilibrar el electrónico.

Ficha técnica

DEPORTIVA MINERA: Álex Lázaro, Álex Macías (Eghosa Bello, 68), Holgado, Manu Galán, Kevin Toner, Javi Vera (Paco Torres, 46), Petcoff (Kamal, 74), Omar Perdomo, Kike Carrasco, Roberto Alarcón (Salinas, 82), Rubén Mesa.

RECREATIVO DE HUELVA: Jero Lario, Juancho Villegas, José Carlos, Bonaque, Carrasco, Javi Castellano (Bernal, 54), Mena (Roni, 46), Paolo (Antonio Domínguez, 81), Iván Romero (Da Costa, 55) Antonio Arcos (Alberto Vela, 55), Caye Quintana.

GOLES: 0-1. Min. 46: Roni. 1-1 . Min. 50: Kike Carrasco.

ÁRBITRO: Jerónimo Montes (Madrileño). Amonestó a Kike Carrasco, Rubén Mesa, Petcoff, Eghosa Belllo, José Carlos, Mena y Javi Castellano. Expulsó a los locales Kevin Toner, por doble amonestación (minuto 20 y minuto 24) y con roja directa a Kamal (minuto 90).

ESTADIO: Ángel Celdrán.