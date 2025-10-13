Entrevista
Miguel Ángel López Nicolás: "Mi idea es llegar a Los Ángeles 2028, pero ahora gestiono año a año"
Miguel Ángel López Nicolás lo ha ganado todo, salvo una medalla olímpica en la marcha. Aunque sabe que será muy complicado por los cambios de distancias, quiere en Los Ángeles 2028 llegar a sus quintos juegos
Hace ya casi un mes desde ese duodécimo puesto en el Mundial de Tokio. ¿Fue tan dura la prueba como dicen?
Muy duro, muy duro. Sabíamos un poquito a lo que íbamos porque conocíamos las condiciones de allí que, por desgracia para nosotros, y para mí en este caso, la humedad es muy criminal. Fue una prueba bastante dura y los que hacemos pruebas largas lo acusamos mucho más, y yo lo acusé bastante.
¿Pese a todo, satisfecho?
No acabé satisfecho del todo porque no pude sacar todo el trabajo que había hecho por las condiciones del clima, que es cierto que son para todos iguales, pero sí que es verdad que a mí me favorece bien poco la humedad. Al calor sí que estoy más acostumbrado, lo llevo mejor, pero la humedad me mata bastante. Pero contento por lo menos de haber luchado, de haberme sobrepuesto a la dificultad de la carrera, especialmente en la última parte, que lo pasé bastante mal. Pero como digo, un sabor un poco agridulce me ha quedado por saber que podía haber conseguido algo más. Ya hay que pasar página y pensar en la siguiente temporada.
En cualquier caso, el año postolímpico no ha sido malo.
No, la temporada ha sido muy buena pese a todos los cambios, como una preparación diferente con mi nuevo entrenador, Luis Miguel Corcheta. Estamos muy satisfechos de haber ganado el Campeonato de España de 35, ser subcampeón en 20 y haber hecho el récord de España. O sea, que ha sido una temporada con un balance bastante positivo, pero sí que es verdad que la guinda la tienes que poner, y si no la pones, parece que ya no vale, pero hay que valorar todo lo bueno que se ha hecho.
Lo que has demostrado es, a tus 37 años, te queda cuerda para rato.
Bueno, no sé cuánta cuerda me queda. Ahora voy año a año, puesto que tampoco me puedo agobiar en plantearme objetivos a largo plazo, como pensar, por ejemplo, en Los Ángeles 2028. Ahora mismo quiero ir a los próximo Juegos, pero hay que ir paso a paso.
¿Y te ves con posibilidades de llegar a otros Juegos?
La idea es intentar llegar a Los Ángeles, lo que pasa es que también tenemos por delante unos cambios de distancia, que ahora pasa a ser media maratón y maratón. La maratón me favorece un poquito más porque es una distancia larga, pero la realidad es que en Los Ángeles no se disputará, solo habrá media maratón, y eso, lógicamente, a mí me perjudica ya con 40 años porque ese tipo de distancia, con la gente que ya hay, más la que vendrá en tres años, va a ser muy difícil. Por eso voy gestionando año a año y me inclinaré con toda probabilidad por la maratón estas próximas temporadas.
Otra vez cambios. ¿No os estáis cansando ya de que toquen tanto la marcha?
Y no descartamos de que hagan más cambios, porque con lo que estamos viendo, nunca se sabe. Lo que sí es verdad es que ha sido una pena y una lástima perder una prueba como los 50 kilómetros. Ahora llegan todos estos cambios y perdemos definitivamente la distancia histórica de la marcha, que es algo que a mí personalmente no me agrada mucho porque creo que la historia acompaña a esta disciplina y tiene muchos años de recorrido. Cargársela así de un plumazo creo que no es bueno, pero habrá que intentar ver la parte positiva, ver qué se saca de estas nuevas distancias; quizás también que sea más familiar para el corredor popular que corre medias maratones y maratones, y asociar las marcas que podamos hacer nosotros puede ser algo positivo, o incluso nosotros podemos participar en maratones populares y medias maratones de forma no oficial, pero podríamos hacerlas como entrenamiento. Y si en el futuro meten el chip y puede ser algo viable hacer este tipo de competiciones, puede ser algo muy bueno para nosotros. Pero todavía queda mucho para eso, y ahora hay que adaptarse a los nuevos cambios
¿A tu edad y ya con un hijo, el atletismo se ve de otra forma ahora?
El tiempo que tengo para dedicarle al deporte sí que es verdad, sobre todo por la parte del descanso, que es más limitado porque tienes más responsabilidades. Lógicamente no puedes eludirlas, pero se disfruta de otra manera, porque mi mujer ya lleva años viviendo esto y el niño empieza a hacerlo ahora. Básicamente, no cambia mucho más ser padre, simplemente hay que adaptarlo a tu vida como cualquier trabajador lo adapta a la suya, y poco más. Es importante disfrutar el proceso sabiendo que te queda menos tiempo en este mundillo, y eso hace que intentes saborear todo mucho más, ya sea entrenando o compitiendo.
¿Quieres igualar a García Bragado, que estuvo hasta pasados los 50 años compitiendo?
No, me queda mucho para eso, por lo menos diez años. Sí que es verdad que alcanzar los ocho Juegos Olímpicos de Chuso va a ser imposible, y yo voy a intentar en Los Ángeles hacer los quintos, que ya sería un logro, pero bueno, en Mundiales sí que me he puesto ya segundo en el ránking histórico español con ocho, que ya es bastante importante, lo que pasa es que Chuso tiene 13. Y si no mantienen las distancias largas va a ser algo inviable para nadie a largo plazo porque no puedes alargar un poquito más tu carrera deportiva.
¿Ya tienes marcados objetivos para 2026?
Sí. Tenemos las pruebas de siempre, como los Campeonatos de España y también una Copa del Mundo en Brasil, que es en abril, que con el resultado del Mundial ya conseguí la plaza para estar ahí. Probablemente sea ya en maratón, y luego también tengo ya la plaza para el Campeonato de Europa por haber ganado hace cuatro años. Eso me permitirá hacer una temporada un poco más selectiva, sin tener que ir a los Campeonatos de España a clasificarte, y eso te da un poco más de respiro, más tranquilidad, que me viene bastante bien ahora ese tipo de clasificación directa.
¿Te viene bien competir menos por la edad?
Es más por poder seleccionar los picos de forma, los momentos en los que quieres que estar bien porque al final es un desgaste extra tener que hacer varios picos de forma, ya que eso provoca que a veces no llegues como quieres a los grandes campeonatos.
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas
- Un gran Obramat se instala en Churra junto a los centros comerciales
- En directo: Sevilla Atlético-FC Cartagena
- Murcia fue una de las regiones que más apostó por la fotovoltaica y hoy sufre las consecuencias
- Se vende casa, pero a trozos
- La explotación laboral se paga cara: multa de 30.000 euros a una ETT por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura