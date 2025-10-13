El Lumbreras frena al Alhama y el Calasparra es líder

La sexta jornada en el grupo único de Preferente Autonómica ha vuelto a mover la clasificación, aupando al Calasparra a lo más alto. Quique Pina marcó el gol de la victoria calasparreña ante el Ciudad de Murcia por 0-1. Un tanto que vale su peso en oro, ya que el cuadro de Rafa Muñoz se coloca líder de la categoría.

Por otro lado, el CD Lumbreras sigue con su particular racha positiva. Esta vez ha sido capaz de frenar al Alhama, a quien venció en su campo por 1 a 2, rompiendo así la condición de invicto de los alhameños.

El Lorca Deportiva logró su primera victoria después de golear al conjunto de El Raal. Theo, Juanto, Tom y Gázquez anotaron para los de casa para dejar el marcador en un claro 4-1.

Por fin pudo jugar Los Garres tras su periplo copero. Empató ante el Archena con un marcador de 2 a 2. Iván López y Paquitas marcaron para los de casa.

Goleada del Algar en Lorquí con un nombre propio, Moha, autor de tres de los cinco tantos. Tambien marcaron, Hafid y Moghli en el 2-5.

Mario también hizo tres para que el Bullense venciera al Alcantarilla por 3 a 1. El Algezares derrotó al Deportivo Murcia por 3-1. Mario, Cayu y Darío anotaron para los locales mientras que Giorgi adelantó previamente a su equipo.

El San Javier le hizo una manita al Beniel (5-0). David, Oualid, Joseda, Álvaro y José David fueron los verdugos. Por último, el Abarán y el Bullas firmaron las tablas (1-1). Empezó dando el local Álvaro, pero Adrián empató en el descuento.