Otro 'gatillazo' fuera de casa con polémica

En cada oportunidad que tiene el FC Cartagena de dar un golpe sobre la mesa del grupo 2 de Primera RFEF se lleva un nuevo fiasco el conjunto de Javi Rey. Se da la casualidad que ese golpe debe darlo fuera de casa. Y fuera de casa al FC Cartagena le da ‘miedo’ molestar. El cuadro albinegro es uno en el Cartagonova y otro totalmente diferente lejos de la ciudad trimilenaria. «Fuera de casa es prácticamente imposible ganar», argumentó Javi Rey hace algunos días. Con esa mentalidad afronta sus partidos el cuadro cartagenero. Con la de sobrevivir y no con la de ‘matar’.

Así salió al partido. De nuevo congelado, expectante. Repitió el Cartagena sus errores del pasado en el inicio del choque y muy pronto cayó de nuevo en la falta de intensidad que permitió al rival acercarse al gol. Por más que quiere el técnico gallego corregir ese aspecto de su equipo, no da con la tecla. Quizás tuvo que ver la elección de un centro del campo formado por Fidalgo y De Blasis, superados por el ritmo frenético del filial sevillista.

Creó y creó el cuadro local. Desde desde dentro del área, con remates de cabeza que no podían solventar los centrales, y con disparos lejanos a los que respondió muy bien Iván Martínez de nuevo en el once titular. Sólo llegaba el Cartagena a balón parado y así batió la meta rival. Por tercera vez esta temporada, el primer tanto como visitante fue anulado.

De Blasis, lesionado

La desgraciada lesión de De Blasis al borde del descanso fue un punto de inflexión porque demostró a Rey que se equivocó en su once. Luismi hizo en 10 minutos lo que no hicieron sus compañeros en 45. A punto estuvo de generar el gol de la victoria.

La balanza se equilibró y así se quedó para dejar sumar un punto al Cartagena que le deja segundo en la clasificación. La situación es favorable y el ritmo es bueno, pero tiene muchos deberes el conjunto portuario si quiere marcar diferencias en Primera RFEF.

Dos opciones de gol antes de cumplirse el minuto diez de partido auguraron un duelo complicado en el Jesús Navas. Aunque se proyectaba en ataque el Cartagena por bandas, la tónica general era el dominio de los locales.

Encontraba siempre los espacios y el hombre libre el filial sevillista. Ocupaba mejor el campo. Además, se probó muchas veces disparando desde fuera del área para amenazar a Iván. Mientras, al Cartagena le costaba horrores salir jugando con ventaja de su campo. No obstante, cuando peor estaba el equipo portuario, llegó un gol que pudo marcar el partido a los veinticinco minutos, pero que fue polémicamente anulado.

Otra falta lejana directa al área permitió al Cartagena llegar con efectivos a la portería defendida por Alberto Flores. El balón al segundo palo fue despejado por un defensor y el rebote favoreció a Nil Jiménez, dejándolo sólo frente al portero. Voleó al fondo de la red el lateral antes de descubrir que el linier había subido la bandera. Protocolariamente, el colegiado revisó la acción y ratificó su decisión en directo, supuestamente, por un fuera de juego inexistente, aunque también revisó una mano no punible del central en el rechace.

Tras la decisión de Guillermo Conejero, que tomó varios minutos, el cuadro local continuó mejor. Raihani probó desde lejos, Costa remató dos centros consecutivos dentro del área ganando la acción a los centrales y Oso se volvió a probar de larga distancia. Siete minutos se añadieron por todas las interrupciones y lo único que sucedió fue la lesión de Pablo de Blasis a pocos segundos del descanso. Se marchó cojeando sustituido por Luismi.

Pese a la desgracia de la lesión, el Cartagena comenzó mucho mejor la segunda parte gracias, en gran parte, a la aportación de Luismi Redondo. Se hizo dueño del balón el jugador cedido por el Andorra y cambió el ritmo de su equipo.

Despertar tardío

Luismi dio alas a los suyos y los proyectó en ataque. Con un juego volcado por la izquierda, el Cartagena volvió a llegar. Se rompió el partido y lo aprovecharon los albinegros. La mejor fue para Chiki tras un cambio de juego del mediapunta que bajó Diego Gómez en el área y que dejó para el punta. La detuvo Flores para salvar a su equipo.

Pocos segundos después fue el propio Luismi quien le pegó desde muy lejos para toparse con la estirada de Flores. Kevin también se sumó a la inercia con una internada bloqueada en el área. Estaba mejor el Cartagena, pero los cambios de Jesús Galván recompusieron al filial sevillano y las constantes revisiones del FVS rompieron el ritmo.

Cuando mejoraba el Sevilla Atlético, que estuvo a punto de marcar por mediación de Iker Villar, entraron Alcañiz, Nacho Martínez y Carlos Calderón, pero no influenciaron en el juego. También lo hizo Ortuño, quien falló una clarísima ocasión con el tiempo cumplido. Se señaló fuera de juego, pero de haber marcado la revisión podría haber contradicho al linier.

El final de partido dejó un último disparo local fuera y la sensación de que el choque podría haber caído para cualquier lado. El Cartagena, aunque perjudicado por las polémicas decisiones arbitrales, sigue sin marcar y sin ganar fuera de casa. Los sevillistas, que venían de empatar con el Real Murcia, logran otro empate consecutivo.

Javi Rey: "No me gusta el FVS. Ojalá lo quiten"

Al término de los 90 minutos, que terminaron siendo más de 100, el técnico albinegro, Javi Rey, valoró el partido: «Creo que el punto es justo por lo visto en el terreno de juego», expresó. El gallego diseccionó el choque en dos mitades bien diferenciadas: «En la primera parte, el Sevilla estuvo mejor. Tuvo el dominio sin generar situaciones claras de gol, aunque llegando mucho por fuera y cargando bien el área», comentó sobre los primeros 45 minutos.

Sobre la segunda parte, Rey apuntó que el equipo «echó el balón al suelo» y practicó su mejor fútbol: «Así llegaron nuestras mejores ocasiones. La más clara la hemos tenido nosotros con la de Chiki, pero tenemos que analizarlo todo en su conjunto y valoramos el punto», reiteró.

Sobre los deficientes resultados como visitante, Rey lo achaca a la dificultad de la categoría: «Fuera de casa es muy complicado. Lo estamos viendo todas las semanas. Es muy dificil ganar y hacer gol. Hemos estado bien en tres salidas de cuatro. Hoy hemos competido bien contra un equipo con buenos futbolistas», expresó.

Sobre la jugada polémica que resultó con el gol anulado a Nil Jiménez, Rey admitió confusión: «No tengo ni idea. No sé si es fuera de juego o mano, si es legal o no es legal. No valoro el FVS porque no me gusta. Ojalá lo quiten», manifestó.

Por último, Javi Rey adelantó sus sensaciones con la lesión de Pablo de Blasis, quien abandonó el terreno de juego cojeando al borde del descanso. «No sabemos el alcance de la lesión, pero tiene una molestia en el bíceps femoral tras una carrera que ha hecho. Ha sentido un pinchazo y he hablado con él, pero nunca ha tenido una lesión muscular y no sabe el alcance. Esperaremos 48 horas para hacer la ecografía y veremos si es una sobrecarga o una microrrotura porque para nosotros Pablo es muy importante. Es una pena ahora que estaba en su mejor momento».