Florian lidera la remontada del Cieza en El Palmar

El Cieza logró una victoria de peso en su visita a El Palmar (2-3) que le permite asaltar el liderato en la Tercera Federación. El conjunto dirigido por Ranko Despotovic firmó un encuentro muy completo, especialmente en la segunda mitad, y supo sobreponerse a un inicio complicado para acabar imponiéndose con autoridad.

El Palmar, por su parte, continúa en zona de descenso pese a ofrecer una buena imagen por momentos. Los de Calata arrancaron con intensidad y lograron adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Juanra, que aprovechó una acción a balón parado para batir de cabeza a Gallego. Sin embargo, los errores defensivos volvieron a penalizar a los locales.

Antes del descanso, el Cieza consiguió igualar el encuentro tras un penalti señalado por mano dentro del área. Britos, con sangre fría, engañó al meta Simón Ballester, que se reencontraba con su ex equipo, y puso el 1-1 en el marcador, resultado con el que se llegó al intermedio.

En la reanudación, Despotovic movió el banquillo con acierto. La entrada de Samu Martínez y Florian resultó determinante. Este último fue el gran protagonista del choque al firmar un doblete que encarriló la remontada. El 1-2 llegó tras un preciso centro desde la izquierda de Rafa Ortiz, y poco después Samu Martínez asistió para que de nuevo Florian, con un remate certero, ampliara la ventaja a 1-3, certificando el triunfo.

El Palmar no bajó los brazos y mantuvo una buena actitud hasta el final. Su esfuerzo tuvo un premio menor en el tiempo añadido, cuando Dieguito aprovechó una jugada dentro del área para recortar distancias (2-3). Sin embargo, el arreón final no fue suficiente para evitar una nueva derrota.