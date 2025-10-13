Carlos Alcaraz, en los Six Kings Slam: cuándo juega y dónde ver sus partidos

Con un premio de 6,5 millones de dólares para el ganador y de 1,5 solo por participar, entre el miércoles y el sábado se disputa en Arabia Saudí el torneo de exhibición Six Kings Slam, donde Carlos Alcaraz, subcampeón hace un año, volverá a participar. Los petrodólares no solo han seducido al tenista de Murcia, que accede directamente a semifinales por el segundo jugador entre los participantes con más Grand Slam en su palmarés; el primero es Novak Djokovic, quien tampoco tendrá que jugar los cuartos de final, donde sí que estarán el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Taylor Fritz, el italiano Jannik Sinner, quien fue eliminado en Shanghai con problemas físicos, y el griego Stefanos Tsisipas.

El Six Kings Slam se disputa en el Kingdom Arena de Riad, un estadio con capacidad para unos ocho mil espectadores. En el mismo reaparecerá el número 1 del mundo, que ha ampliado su renta sobre Sinner pese a renunciar a disputar el Masters de Shanghái, para tratarse los problemas de tobillo que le provocaron una mala caída en el primer partido del ATP 500 de Tokio que ganó. Fue el viernes pasado cuando Alcaraz volvió a la actividad, bajo techo y en pista rápida en la Academia Equelite de Villena. Días antes estuvo en el Open de Madrid de golf, un deporte que practica desde hace tres años junto a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y que utiliza para desconectar de la tensión de la alta competición.

En Arabia arrancará la última parte de la temporada, en la que tiene el Masters de París, que se jugará del 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre y que se disputará en pista rápida bajo techo, y después tendrá las Finales ATP en Turín, del 9 al 16 de noviembre, en la misma superficie y también indoor. El año, el más brillante para el de El Palmar, se cerrará en la fase final de la Copa Davis, que se jugará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre y donde España se enfrentará en cuartos de final a la República Checa. Pero antes de todo eso, Alcaraz estará en los Six Kings Slam, donde todos los partidos se disputarán a tres sets con un supertiebreak en el tercero.

US Open: Novak Djokovic - Carlos Alcaraz. / Associated Press/LaPresse / LAP

Para empezar, Alcaraz se ha asegurado ya un bonus de 1,5 millones de dólares solo por participar. La organización ha establecido dos cabezas de serie, que son el murciano y Novak Djokovic. Para ello no ha tenido en cuenta el ranking actual, sino el número de Grand Slam en el palmarés de los participantes. Y el murciano es el segundo después de ganar este año Roland Garros y US Open, además de ser finalista en Wimbledon. Por ello no tendrá que jugar hasta el jueves contra el ganador del partido Zverev-Fritz -el estadounidense fue al último rival que ganó en la final de Tokio- del miércoles (18:30 horas) y, por tanto, disputará un máximo de dos encuentros. La jornada de semifinales dará comienzo a las dos de la tarde con el duelo del murciano, para a continuación jugar Djokovic contra Sinner o Tsitsipas. Por tanto, Alcaraz no se enfrentará ni al serbio ni al italiano hasta la final del sábado en el partido por tercer puesto o en la final. El viernes se ha dejado como descanso para seguir la normativa de la ATP, que impide disputar tres encuentros en otros tantos días seguidos, pese a que el torneo no está dentro del circuito y, por tanto, no otorga puntos.

Netflix, que ya ha hecho pinitos en el tenis y también en otros deportes, como transmitir la exhibición que jugaron en Las Vegas Alcaraz y Rafa Nadal, al margen del documental sobre la vida del murciano ‘A mi manera’, será el canal que ofrezca todos los partidos.

Programa de partidos

Miércoles, 15 de octubre

Taylor Fritz-Alexander Zverev (18:30 horas)

Jannik Sinner-Stefanos Tsitsipas (a continuación)

Jueves, 16 de octubre

Carlos Alcaraz-Fritz/Zverev (14:00 horas)

Novak Djokovic-Sinner/Tsitsipas (a continuación)

Sábado, 18 de octubre

Tercer y cuartos puesto (14:00 horas)

Final (a continuación)