Agustín Ramos: «Cuando una persona como Felipe Moreno está todo el día a la defensiva es que se siente acorralada»

Llevaba desde 2023 Felipe Moreno con el tole tole de meterle una acción social a Agustín Ramos. Al par de meses de acceder a Nueva Condomina, el cordobés ya había lanzado la primera amenaza en una reunión de alta tensión. Un tiempo después calificaría a su antecesor de «enemigo del Real Murcia» y el pasado lunes 6 de octubre, por obra y gracia de Higinio Pérez, la Junta de Accionistas votaba por ‘sorpresa’ la famosa acción social contra el de Abarán. No hizo falta recontar los votos para saber el resultado. Con la papeleta a favor de Felipe Moreno la estrategia de Higinio Pérez y Francisco Tornel salía ganadora. Solo unos días después, Agustín Ramos, que todavía no ha recibido ni un euro de las acciones que le vendió a Felipe Moreno, ha decidido romper su silencio.

Le habían amenazado varias veces con una acción social y en la pasada Junta se votó a favor de ese proceso contra usted. ¿Lo esperaba?

En ningún momento pensé que iban a hacerlo, porque yo no he cometido ninguna ilegalidad. Yo lo único que hice en mi etapa en el Real Murcia es poner un montón de dinero, bajar la deuda y pagar a todo el mundo, jugadores incluidos. Si hasta conseguimos llegar a acuerdos con todos los acreedores para que ellos nada más llegar pudieran levantar el concurso.

¿Piensa que todo esto de la acción social es solo para amedrentarle?

Totalmente. Es la única forma que tienen para justificar que no me pagan de una forma poco ética y sin sentido. Cómo me pueden plantear una acción social después de poner tres millones, ascender al equipo, bajar la deuda y mejorar el club económica y deportivamente. ¿Dónde está la base de la acción social? A lo mejor es que la acción social no tiene ninguna base. Imagina que no hubiera hecho una buena gestión, que no hubiera puesto dinero, que no hubiera ascendido... me hubieran crucificado. Si haciendo las cosas bien, mira el lío.

¿Es cierto que en el contrato que firmó con Felipe Moreno existe una cláusula en la que el comprador dice conocer toda la situación financiera del club y renuncia a exigir a Fibranet cualquier responsabilidad?

Así es. Él en la cláusula sexta dice ser conocedor de todas las cuentas del Real Murcia. Por eso no sé de dónde sale toda esta película de reclamarme. ¿Qué me va a reclamar? Todo esto son faroles para desprestigiarme y que la gente se pregunte qué habré hecho. ¿Por qué no dice exactamente qué es lo que ha encontrado mal en nuestras cuentas? ¿Por qué lo mismo habla de que he generado una deuda de cuatro millones que otros días la eleva a diez? Es que todo esto no tiene ni pies ni cabeza. Diez millones de qué. Yo he puesto tres y no me he llevado nada.

«Cómo puede votar Tornel una acción social contra mí. Se la tendría que hacer él mismo, que vino a buscarme porque no tenía dinero ni para inscribir al equipo» Agustín Ramos — Ex presidente del Real Murcia

Fue Higinio Pérez el que propuso votar a la Junta, pero la propuesta también estaba apoyada por Francisco Tornel...

Desde que entré al Real Murcia siempre he tenido la espada de Damocles de Higinio Pérez y Francisco Tornel. Siempre me han estado amenazando. Aunque hay otros más pequeños que son insignificantes que les apoyan, la voz cantante la lleva Tornel. Durante el año y medio que yo estuve no dejó de darme la lata. No hacía más que criticar que teníamos un presupuesto de un millón cuatrocientos mil euros, diciendo que nos habíamos vuelto locos, sin embargo, ahora hay un presupuesto de tres millones y no se asciende, pero nadie dice nada.

Felipe Moreno, Higinio Pérez, Francisco Tornel... ¿Quién le ha defraudado más?

De Higinio te puedes esperar cualquier cosa. Es una persona que no tiene éxito y todo el mundo conoce sus problemas judiciales. Es un liante que encima en el Real Murcia no da ni una. Pero que Tornel le apoye... Recuerdo que era Tornel el presidente cuando vienen a buscarme y me piden por favor 500.000 euros porque no tenían ni para inscribir al club. No solo les ingreso rápidamente el dinero para sacar adelante al Real Murcia, es que luego sigo poniendo dinero y en nuestras posibilidades vamos pagando lo que va surgiendo. Nuestras cuentas están auditadas. Por eso no entiendo cómo hay personas con tan poca ética y moral como Tornel. Cómo es capaz de votar una acción social contra mí cuando sabe perfectamente cómo estaba el club en el momento en el que yo entré. Pero si se la tenía que hacer él mismo.

«Felipe, en vez de gastar tanto en plantillas que luego ni dan resultado, podría fichar por menos dinero, y pagar todo lo que se debe» Agustín Ramos — Ex presidente del Real Murcia

Siguiendo con Higinio Pérez, en la última Junta dijo que si se paga a los acreedores no habría dinero para tener un buen presupuesto para la plantilla. ¿Qué le parece?

Y lo dice ahora cuando se tiraron un año y medio persiguiéndome y criticándome porque decían que gastar un millón cuatrocientos mil euros en plantilla era una barbaridad. Y eso que ascendimos. Ahora Felipe Moreno se ha gastado tres y no ha ascendido, pero entonces ni Higinio ni Tornel dicen nada. En vez de gastar tanto en confeccionar plantillas que luego ni dan resultado, podrían fichar mejor por menos dinero, y dejar una parte del presupuesto para pagar a los acreedores y cumplir con las obligaciones del Real Murcia.

También se le ha criticado por impugnar el Plan de Reestructuración. ¿Por qué lo hizo?

Impugno porque pierdo 500.000 euros. Los dejé porque quería ser accionista y luego me los quita con la Operación Acordeón. Además, lo que la gente no sabe es que yo tenía firmado un derecho de arrastre sobre esas acciones. Si mañana Felipe Moreno vende el club por 50 millones, mis acciones se multiplican. Por eso me quiere limpiar por todos sitios. Es como matar dos pájaros de un tiro.

¿Qué le parece la anulación del Plan de Reestructuración?

Gracias a Higinio Pérez, el Real Murcia ha quedado muy mal en toda España. Esa sentencia de la Audiencia Provincial crea jurisprudencia y ahora el Real Murcia queda como que ha hecho una cosa de ese tipo. Esa es la realidad. Una institución como el Real Murcia no se merece tener a estas personas gestionándolo.

Antes me hablaba de que ustedes dejaron encarrilada la salida del concurso de acreedores. ¿Higinio Pérez también les propuso a ustedes hacer un Plan de Reestructuración y lo rechazaron?

Nuestra idea era distinta. Nosotros íbamos a levantar el concurso después de negociar con todos los acreedores, pero ellos fueron directamente a cargarse a los acreedores con el Plan de Reestructuración y a cargarse a los accionistas con la Operación Acordeón. Un acuerdo no es llegar e imponer como han hecho, un acuerdo es negociar con todos, como nosotros estábamos intentando.

Lo que no se le puede reprochar a Felipe Moreno es su apuesta económica por el club.

Estoy de acuerdo, pero ha puesto lo que dijo que iba a poner, después no ha puesto más. Este señor ha puesto diez millones, como dijo en un principio. Si dice que ha puesto más es porque cuenta los que me debe a mí, lo que le debe a Mauricio García..., pero si no lo ha pagado. Ahora mismo Felipe Moreno no está dispuesto a poner más dinero y me parece lícito, pero que todo el mundo sepa que está incumpliendo todo lo que dijo cuando llegó. Les dijo a los accionistas que estuvieran tranquilos, y ya ha intentado limpiarnos. Dijo que el problema con Mauricio estaba resuelto, pero ahí sigue el problema con Mauricio. Con qué cara se puede dirigir a la afición con tanto incumplimiento. Pero ha encontrado a Higinio, que es la persona adecuada.

"A mí el Real Murcia no me debe nada, a mí me debe Felipe Moreno y su sociedad. Por eso no puedo callarme. Encima que Felipe Moreno no me ha pagado, está haciendo creer que el que le ha engañado soy yo a él"

¿Por qué habla ahora después de muchos meses en silencio?

Llevo tres años sin decir nada porque entendía que no era correcto meter al Real Murcia en esta película. Y porque no quería hacer lo que ellos hicieron conmigo. Pero ahora surge todo esto y mucha gente que no sabe por dónde van los tiros puede pensar qué ha hecho Agustín aquí, por qué le están pidiendo diez millones... Me han obligado a hablar. A mí el Real Murcia no me debe nada, a mí me debe Felipe Moreno y su sociedad. Por eso no puedo callarme. Encima que Felipe Moreno no me ha pagado, está haciendo creer que el que le ha engañado soy yo a él. Hasta ahí hemos llegado. Pero ya digo que no voy a hablar más. Salvo que sea para felicitar a este hombre por un ascenso o si alguien me llama para pedirme ayuda.

¿Por qué les interesa implicar al Real Murcia en un conflicto entre Felipe Moreno y usted?

Porque quieren echarme encima a los socios y, apoyándose en el Real Murcia, justifican el porqué no me paga. Por eso quiero aclarar que ni el Real Mucia me debe nada ni yo al Murcia tampoco.

No le ha pagado nada de sus acciones, en cambio, en la última Junta dijo que le había pagado 750.000 euros.

Lo que me ha pagado es cero euros. Cuando estábamos negociando, Enrique Roca me dice que le pague yo su parte -750.000 euros- porque él no se fía de Felipe Moreno. Yo le di un pagaré y lo cobró y posteriormente Felipe Moreno me ingresó ese dinero en una transferencia. Pero de los más de dos millones que me debe a mí no me ha dado ni un euro. Luego dice que le pegamos tiros, pero lo único que estoy haciendo es intentar cobrar mi dinero.

¿Y qué ocurre con la deuda que usted compró procedente de Jesús Samper?

Le reclamo los 125.000 euros que yo pagué por esa deuda. Lo mismo que yo pagué es lo que él me tiene que abonar, según está establecido en el contrato que hicimos. Pero esta deuda, de la que tanto habla, a él en realidad no le interesa, porque si la incluye en las cuentas, habría superávit, y entonces cómo iban a poder justificar el Plan de Reestructuración.

"Por mi parte no existe esa posibilidad de negociación ahora mismo. Me da igual cobrar o no, pero voy a llegar hasta el final, porque confío en la justicia"

¿Hay posibilidad de que Felipe Moreno y usted firmen la paz?

Por mi parte no existe esa posibilidad de negociación ahora mismo. En diciembre ya lo intenté y de nuevo volvió a incumplir. Nos dimos la mano en una comida y a los tres días me dijo que no aceptaba lo que habíamos hablado. Y entonces decidí que se había acabado lo de hablar. Me da igual cobrar o no, pero voy a llegar hasta el final, porque confío en la justicia.

¿Cree que Felipe Moreno está acorralado o que esa insistencia con darse por atacado es un papel para hacerse la víctima?

Cuando uno está a la defensiva todo el tiempo es porque te sientes acorralado y liquidado, porque no tienes claro el futuro. A mí ahora mismo me llama Felipe y me dice si me pongo en su lugar, y le digo que no. Y si me dice que me regala tres millones por ponerme en su situación, y le repito que no. En realidad el club sigue endeudado, porque lo que se ha pagado a Hacienda o a la Seguridad Social ahora se le debe al propio Felipe Moreno. Eso es cambiar una deuda por otra. Si tanto quiere al Real Murcia por qué no perdona ese dinero. El club no está creando riqueza porque se lo están gastando en proyectos deportivos que acaban en fracaso. Ahora mismo le reclama dinero Mauricio García, me debe a mí mis acciones, Hacienda le pide otros cuatro millones. Y en lo deportivo, después de otros tantos millones en fichajes, va camino de una nueva decepción... Si eso no es estar acorralado.

¿Si en vez de atacarle cada vez que puede, le hubiera llamado y le hubiera pedido más tiempo, le hubiera ayudado?

Claro que lo hubiera ayudado. Le habría propuesto hacer un aval. De hecho me ofrecí a hacerlo. Pero yo creo que piensa que mi ayuda le quita protagonismo. Para mí que él no lleva bien que la gente me siga agradeciendo lo que yo hice por el club.