Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

La semana se inicia con un España-Bulgaria el martes de clasificación para el Mundial 2026 y seguirá el miércoles con el estreno en baloncesto del UCAM Murcia CB en la FIBA Europe Cup y del Hozono Global Jairis en Alcantarilla en la Eurocup Women. El jueves jugará, en un horario por determinar, Carlos Alcaraz en los Six King Slam de Arabia Saudí, el millonario torneo de tenis de exhibición. El viernes hay una cita en el estadio Cartagonova con un FC Cartagena-Algeciras, y el sábado vuelve a jugar el equipo universitario, esta vez en la pista de La Laguna Tenerife en un duelo entre el primer y segundo clasificado de la ACB. Además, el Alhama ElPozo recibirá al Athletic de Bilbao en la Liga F Moeve de fútbol femenino. El domingo vuelven las motos con el Gran Premio de Australia, que tendrá una previa el sábado con la carrera al sprint de MotoGP, y el Real Murcia recibirá la visita del Ibiza en su estadio.

Lunes, 13 de octubre

FÚTBOL: C. Mundial, jornada 4

Suecia - Kosovo 20:45

Islandia - Francia 20:45

Martes, 14 de octubre

FÚTBOL: C. Mundial, jornada 4

España - Bulgaria (La 1) 20:45

Portugal - Hungría 20:45

Luis de la Fuente, seleccionador español, en el partido ante Georgia en Elche / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

BALONCESTO: Euroliga, jornada 4

M. Tel Aviv - Barcelona (Movistar) 19:00

Miércoles, 15 de octubre

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

UCAM Murcia-Rilski (Popular) 20:30

Dylan Ennis, jugador del UCAM Murcia, tras el triunfo conseguido en Girona el pasado sábado. | ACB PHOTO/SERGI GERONÈS / ACB Photo

EuroCup Women

Hozono Jairis-Namur (Youtube) 20:30

Euroliga, jornada 4

R. Madrid - Partizan (Movistar) 20:45

París - Baskonia (Movistar) 20:45

FÚTBOL: Champions F, jornada 2

Roma - Barcelona (Disney) 21:00

Jueves, 16 de octubre

FÚTBOL: Champions F, jornada 2

Benfica- Arsenal (Disney) 21:00

BALONCESTO: Euroliga, jornada 5

Dubai - Barcelona (Movistar) 18:00

TENIS: Six King Slam

Carlos Alcaraz juega en semifinales contra un rival por determinar y también hora (Netflix)

Carlos Alcaraz juega al golf con Jon Rahm en Madrid / L.O.

Viernes, 17 de octubre

FÚTBOL: Primera RFEF, jornada 8

FC Cartagena-Algeciras (LaLiga/M+) 21:15

Pablo de Blasis y Alfredo Ortuño durante un entrenamiento. | FC CARTAGENA / FC Cartagena

Liga EA Sports, jornada 9

Oviedo - Espanyol (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 4

Gipuzkoa-Caesa Cartagena (LaLiga+) 20:30

Euroliga, jornada 5

E. Roja - R. Madrid (Movistar) 19:00

Baskonia - Partizan (Movistar) 20:45

Sábado, 18 de octubre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 9

Sevilla - Mallorca (Movistar) 14:00

Barcelona - Girona (DAZN) 16:15

Villarreal - Betis (Movistar) 18:30

Atlético - Osasuna (DAZN) 21:00

Segunda RFEF

Estepona-Yeclano 19:30

Liga F

Alhama ElPozo-Athletic (DAZN) 16:00

BALONCESTO: Liga Endesa, 3ª jornada

Tenerife-UCAM Murcia (DAZN) 20:00

Segunda FEB, 3ª jornada

Ciudad Molina-Salou 19:30

TENIS: Six King Slam

Final (Netflix) Horario por determinar

MOTOCICLISMO: GP Australia

Carrera al Sprint (DAZN) 6:00

Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini, señala a Fermín Aldeguer como nuevo ganador de un GP. / GRESINI RACING TEAM

Domingo, 19 de octubre

MOTOCICLISMO: GP Australia

Carrera Moto3 (DAZN) 2:00

Carrera Moto2 (DAZN) 3:15

Carrera MotoGP (DAZN) 5:00

AUTOMOVILISMO: F1

GP Estados Unidos (DAZN) 21:00

FÚTBOL: Primera RFEF, jornada 8

Real Murcia-Ibiza (La 7/M+/LaLiga) 18:15

Joseba Etxeberria / Prensa Real Murcia

Liga EA Sports, jornada 9

Elche - Athletic (DAZN) 14:00

Celta - R. Sociedad (Movistar) 16:15

Levante - Rayo (DAZN) 18:30

Getafe - R. Madrid (Movistar) 21:00

Segunda RFEF, jornada 7

Almería B-UCAM Murcia 12:00

Linares-Lorca Deportiva 12:00

Minera-La Unión 12:00

Xerez Deportivo-Águilas 18:00

BALONCESTO: Femenina Endesa, 3ª

Hozono Jairis-Estudiantes (Teledeporte) 11:00