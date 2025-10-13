Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
La semana se inicia con un España-Bulgaria el martes de clasificación para el Mundial 2026 y seguirá el miércoles con el estreno en baloncesto del UCAM Murcia CB en la FIBA Europe Cup y del Hozono Global Jairis en Alcantarilla en la Eurocup Women. El jueves jugará, en un horario por determinar, Carlos Alcaraz en los Six King Slam de Arabia Saudí, el millonario torneo de tenis de exhibición. El viernes hay una cita en el estadio Cartagonova con un FC Cartagena-Algeciras, y el sábado vuelve a jugar el equipo universitario, esta vez en la pista de La Laguna Tenerife en un duelo entre el primer y segundo clasificado de la ACB. Además, el Alhama ElPozo recibirá al Athletic de Bilbao en la Liga F Moeve de fútbol femenino. El domingo vuelven las motos con el Gran Premio de Australia, que tendrá una previa el sábado con la carrera al sprint de MotoGP, y el Real Murcia recibirá la visita del Ibiza en su estadio.
Lunes, 13 de octubre
FÚTBOL: C. Mundial, jornada 4
Suecia - Kosovo 20:45
Islandia - Francia 20:45
Martes, 14 de octubre
FÚTBOL: C. Mundial, jornada 4
España - Bulgaria (La 1) 20:45
Portugal - Hungría 20:45
BALONCESTO: Euroliga, jornada 4
M. Tel Aviv - Barcelona (Movistar) 19:00
Miércoles, 15 de octubre
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
UCAM Murcia-Rilski (Popular) 20:30
EuroCup Women
Hozono Jairis-Namur (Youtube) 20:30
Euroliga, jornada 4
R. Madrid - Partizan (Movistar) 20:45
París - Baskonia (Movistar) 20:45
FÚTBOL: Champions F, jornada 2
Roma - Barcelona (Disney) 21:00
Jueves, 16 de octubre
FÚTBOL: Champions F, jornada 2
Benfica- Arsenal (Disney) 21:00
BALONCESTO: Euroliga, jornada 5
Dubai - Barcelona (Movistar) 18:00
TENIS: Six King Slam
Carlos Alcaraz juega en semifinales contra un rival por determinar y también hora (Netflix)
Viernes, 17 de octubre
FÚTBOL: Primera RFEF, jornada 8
FC Cartagena-Algeciras (LaLiga/M+) 21:15
Liga EA Sports, jornada 9
Oviedo - Espanyol (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 4
Gipuzkoa-Caesa Cartagena (LaLiga+) 20:30
Euroliga, jornada 5
E. Roja - R. Madrid (Movistar) 19:00
Baskonia - Partizan (Movistar) 20:45
Sábado, 18 de octubre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 9
Sevilla - Mallorca (Movistar) 14:00
Barcelona - Girona (DAZN) 16:15
Villarreal - Betis (Movistar) 18:30
Atlético - Osasuna (DAZN) 21:00
Segunda RFEF
Liga F
Alhama ElPozo-Athletic (DAZN) 16:00
BALONCESTO: Liga Endesa, 3ª jornada
Tenerife-UCAM Murcia (DAZN) 20:00
Segunda FEB, 3ª jornada
Ciudad Molina-Salou 19:30
TENIS: Six King Slam
Final (Netflix) Horario por determinar
MOTOCICLISMO: GP Australia
Domingo, 19 de octubre
MOTOCICLISMO: GP Australia
Carrera Moto2 (DAZN) 3:15
Carrera MotoGP (DAZN) 5:00
AUTOMOVILISMO: F1
GP Estados Unidos (DAZN) 21:00
FÚTBOL: Primera RFEF, jornada 8
Real Murcia-Ibiza (La 7/M+/LaLiga) 18:15
Liga EA Sports, jornada 9
Elche - Athletic (DAZN) 14:00
Celta - R. Sociedad (Movistar) 16:15
Levante - Rayo (DAZN) 18:30
Getafe - R. Madrid (Movistar) 21:00
Segunda RFEF, jornada 7
BALONCESTO: Femenina Endesa, 3ª
Hozono Jairis-Estudiantes (Teledeporte) 11:00
