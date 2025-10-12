El Yeclano Deportivo se cura las heridas ante el Puente Genil

El Yeclano Deportivo consiguió una victoria reparadora al imponerse al Puente Genil en el campo José Luís Belda de Fortuna, haciendo como local ante la resiembra de La Constitución. Los azulgranas se mostraron más compactos que en partidos anteriores y se llevaron los tres puntos a través de lo que le había lastrado semanas anteriores, el balón parado.

En la primera mitad se pudo ver un Yeclano intenso, tratando de llevar la iniciativa en todo momento. Pese a la voluntad y a los diferentes córners que dispuso, el conjunto azulgrana no logró disparar entre los tres palos, algo que solucionaría tras el paso por vestuarios.

De nuevo con fuerza, el Yeclano salió a la segunda mitad con brío, y esta vez si iba a aprovechar una falta lateral para materializar los puntos. Buena asistencia de Carrasco que Jorge Domínguez cabeceó bombeada para sorprender al guardameta visitante.

De ahí al final, el Yeclano no sufrió pero el temor que cualquier balón pudiera jugar una mala pasada estuvo hasta el pitido final, pese a que el Puente Genil no dio argumentos para puntuar. Lo peor fue la tangana absurda del final, en la que fueron expulsados Acin y Álvaro Cordero.

Ficha técnica

YECLANO DEPORTIVO: Borja Martí; Jorge Borao, Pedro Melli, Isma Fadel, Nani; Sergio Carrasco (Ysael, 90), Jorge Domínguez (Iker Navarro, 90), Totti, Xabi (Puri, 86), Josema Gómez y Álvaro Cordero (Bianco, 80).

Puente Genil: Benito del Valle; Rafita, Jesús Pozo, Iván Vela, Juanjo Carmona (Marcos Pérez, 53); Carlos Ramírez (Polaco, 53), Joel Armengol (Lalo, 46), Salva Vegas; Cacho (Araiza, 71), Ismael García y Tommy Montenegro (Azael, 53).

Gol: 1-0. Min. 51: Jorge Domínguez.

Árbitro: Javier García Rubi. Amarilla a los locales Xabi, Jorge Borao y Sergio Carrasco; y a los visitantes Ismael García, Jesús Pozo, Joel Armengol y Juanjo Carmona.

CAMPO: José Luis Belda (Fortuna).