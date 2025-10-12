El UCAM Murcia se reecuentra con la victoria

El UCAM Murcia venció al Xerez Deportivo (2-1). Los de Germán Crespo necesitaban volver a ganar y puntuar de tres para escalar puestos en la tabla. El escenario era el ideal, en su campo con todo el apoyo de los suyos. Los universitarios dominaron todo el partido, dejando sin opciones a los andaluces. Un gol en propia puerta y otro de Ale Marín le dieron el triunfo al cuadro local. Los universitarios tendrán que trabajar durante la sema , de cara al choque de la próxima semana porque el acierto de cara a portería sigue siendo una asignatura pendiente. Con este triunfo, el conjunto universitario sumó su segunda victoria en toda la temporada, y la segunda en su campo, dejando claro que el BeSoccer La Condomina es un talismán y un dolor de cabeza para todos los rivales.

La necesidad del UCAM Murcia de conseguir la victoria era enorme. El cuadro universitario no ha tenido su mejor arranque liguero, habiendo conseguido un solo triunfo en sus cinco primeros encuentros. El escenario ante el Xerez Deportivo era idóneo. En el primer cuarto de hora del encuentro, los universitarios celebraron adelantarse en el luminoso. Ale Marín colgó un centro, directo al área, que se fue envenenando hasta que el visitante Dorado, en su intento de despejar el cuero, acabó introduciéndolo en su propia portería. Los de Germán Crespo consiguieron pegar primero y dominar en el marcador.

El tiempo corría y el dominio del UCAM Murcia era total sobre los andaluces, pero faltaban las ocasiones claras de gol. Ackermann estaba teniendo muy poco trabajo, ya que la buena labor de la defensa azul y dorada hizo que el Xerez Deportivo no tuviera casi oportunidades de llegar al área contraria.

Al borde del descanso, y cuando parecía que el UCAM Murcia se iba a marchar a vestuarios con ventaja en el marcador, el Xerez Deportivo logró hacer daño. Tras una jugada individual de Ilias, este metió un balón perfecto para Dieste, que desde dentro del área no perdonó. Los de Antonio Fernández igualaron la contienda y se marcharon al túnel de vestuarios con parte del trabajo hecha.

Tras el tiempo de descanso, el UCAM Murcia saltó al terreno de juego con la misión de volver a ponerse por delante en el marcador. El problema que tenía era que no estaba siendo determinante de cara a puerta. Los de Germán Crespo tenían la pólvora mojada y no terminaban de materializar sus acciones.

A falta de media hora para que concluyera el duelo, Ale Marín se puso la capa de héroe para impulsar a los suyos. El extremo universitario, con una jugada individual, dejó sentado a varios defensores y consiguió definir a la perfección ante el meta y poner el 2-1 en el electrónico.

El encuentro no dio para más y el colegiado señaló el final del partido, adjudicando la victoria para el UCAM Murcia. Los universitarios celebraron el triunfo porque sabían que necesitaban esos tres puntos para seguir confirmando que el nuevo proyecto es bueno y que tienen ganas de consumar el ascenso de categoría. El dominio del balón fue la clave para la victoria de los de Germán Crespo, aunque la falta de acierto tienen que seguir mirándola para ser cada vez para ser más efectivos.

Ficha técnica

UCAM Murcia: Ackermann, José Ruíz, Yeremy (Sevila, 46’), Javi Ramírez, Fer Román, Alvarito (Xente Vila, 71’), Urcelay, Julito (Mizzian, 28’), Pablo Hernández, Ale Marín (Pontones, 71’) y Alberto Soto (Álex Bueno, 82’).

Xerez Deportivo: Bloch, Marcelo (Juanjo, 76’), Beny, Parejo (Ezika, 76’), Viñuela (Sergio García, 66’), Gandoy, Ilias (Dani Torres 89’), Morante, Dieste, Dorado y Diego Iglesias (Curro, 66’).

Goles: 1-0. Min. 16: Dorado, en propia puerta. 1-1.Min. 45: Dieste. 2-1. Min. 66: Ale Marín.

Árbitro: Raúl de la Mata. Tarjeta amarilla para los locales Javi Ramírez, Yeremy y Fer Román; y para los visitantes Perejo e Ilias.

Campo: BeSoccer La Condomina.