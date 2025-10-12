El UCAM Murcia espera retomar el vuelo en casa

El UCAM Murcia regresa a La Condomina, después de acabar con un sabor agridulce la semana pasada en Extremadura. Hoy, los de Germán Crespo tienen una oportunidad para sumar puntos ante el Xerez Deportivo. El choque se podrá seguir a través de Web Directo, a partir de las 12:00 horas. “Ha sido una semana favorable, sobre todo después de las sensaciones del encuentro del otro día. Sí es cierto que nos hubiera gustado venir con los 3 puntos, porque hicimos méritos para ganar, pero en el fútbol no siempre gana el mejor”, comentó el técnico del UCAM Murcia, Germán Crespo. Para el encuentro de hoy, el técnico cordobés contará con todos sus efectivos, recuperando a Yeremy, después de cumplir su partido de sanción. En portería saldrá Ackermann; línea defensiva para José Ruíz, Fer Román, Javi Ramírez y Yeremy. En el centro del campo, Juanma Bravo y Urcelay en el doble pivote, con Soto en la mediapunta. Alvarito y Julito en los extremos, y Aquino en la punta del ataque. El rival de los universitarios, el Xerez Deportivo, llega después de ganar su último duelo ante el Yeclano Deportivo. Hoy sabe que tiene un reto complicado, pero luchará para sumar 3 puntos.