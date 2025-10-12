Un hat-trick de Villarreal y una decisión arbitral mandan a España a casa

La aventura de España en el Mundial Sub-20 en Chile terminó en cuartos de final. Los de Paco Gallardo realizaron un buen partido ante Colombia, pero los ‘cafeteros’ castigaron los errores defensivos españoles con un hat-trick de Neiser Villarreal que manda a los españoles a casa. España realizó una buena primera parte, teniendo oportunidades en los pies de Pablo García, Rayane, Jan Virgili… Sin embargo, el marcador no se movió hasta el minuto 38 cuando una colombiana cogió descolocada a la zaga española y Villarreal adelantó a los sudamericanos con su tercer gol en este Mundial. Un golpe que dejó tocada a una España que estaba ofreciendo una buena versión en esta primera parte.

Los de Gallardo salieron del vestuario rabiosos y con más intensidad, pero el sistema defensivo de Colombia ataba en corto a Rodrigo Mendoza y a Thiago Pitarch, lo que penalizaba a España en la construcción. Sin juego por dentro le costaba superar la primera cortina defensiva, haciéndolo por fuera. En el minuto 55 Fortea se asomó en el carril derecho, Pablo García le puso una pelota en ventaja y el madridista puso de primeras un balón al corazón del área donde el atlético Rayane Belaid apareció para empatar el choque. Un merecido gol que quitaba mucha ansiedad al equipo español, que veía cómo goteaban los minutos sin éxito.

Remontada en cuatro minutos

El tanto dio un vuelco al choque, hasta el punto de que solo cuatro minutos después otra pared, esta vez por el carril izquierdo, permitió a Jan Virgili remontar el marcador con un golazo. El mallorquinista lanzó una diagonal desde la banda, la tocó para Rayane Berlaid, quien se la devolvió de primeras y el extremo clavó su disparo en la red. Nadie había marcado dos goles a Colombia en todo el torneo y España lo hacía en cuatro minutos. España se adelantaba y el escenario cambiaba diametralmente. Ahora las prisas eran ‘cafeteras’, que hacían el partido más físico y vertical, mientras los de Gallardo amasaban el triunfo con la bola en los pies.

Pero cinco minutos más tarde otro error defensivo español permitía a Rentería filtrar un pase delicioso a la espalda de la zaga y de nuevo Neiser Villarreal la ganaba la partida a Cuenca para lograr el empate. Un Villarreal que está apartado por su equipo, Millonarios, porque generó una trifulca en el derbi de Bogotá por un gesto poco elegante y ha aparecido en sus redes sociales con la camiseta de otro equipo colombiano. Hay muchos clubes interesados en él, pero no se concreta ninguna oferta. Pudo marcar el tercero el ariete, con otro pase a la espalda de la defensa española que obligó a Fran González a hacer una parada decisiva cuando Colombia ya cantaba el gol.

Fran González, salvador

El partido se convirtió en un duelo de ida y vuelta, escenario que no interesaba a España porque se llegaba con frecuencia a las áreas. La tuvo Pablo García, pero Jordan, el cancerbero colombiano, sacó una mano salvadora. Los porteros sujetaban a sus selecciones en los momentos claves. Y a falta de cinco minutos volvió a emerger la figura de Fran González con una parada tan importante como un gol en un córner. Una intervención increíble que permitió a España llegar con vida al final del partido. Pero los errores defensivos españoles la acabaron condenando. Otro balón dividido fue aprovechado por un Neiser Villarreal que ganaba el duelo a Izán y marcaba su tercer gol dejando a España casi fuera del Mundial.

La fe de los de Gallardo provocó en el descuento un penalti que el árbitro sacó del área de forma inaudita tras acudir al VAR ante el estupor de los españoles. Una decisión más que cuestionable que terminó confirmando la eliminación de una España que pagó caro sus errores defensivos.