La Siyasa Gran Trail agranda su leyenda

Con angustia e incertidumbre en las horas previas porque las previsiones meteorológicas no eran nada halagüeñas, con la amenaza de suspensión en el aire, con muchos pensando que el sueño de Juan Manuel Abellán, artífice de este evento deportivo, se iría al traste, la DANA Alice provocó que las pruebas para categorías menores se tuvieran que posponer, pero finalmente la Siyasa Gran Trail se desarrolló con total normalidad.

La Siyasa Trail no es una carrera de montaña, es 'La Carrera', una prueba organizada por DemonioSGT y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia en colaboración con los ayuntamientos de Abarán, Blanca, Cieza, Ojós, Ricote y Ulea, catalogada por las revistas especializadas como la mejor carrera de montaña, única del calendario nacional con cuatro distancias, tres salidas diferentes y una misma meta que envuelve el Valle de Ricote y que mueve a cientos de personas en la organización, con hasta diez puntos de avituallamiento diferentes para que a los corredores no les falte de nada, y unos circuitos perfectamente señalizados.

Díaz y Esteban, en la Ultra Trail

La Casa del Cura de Ulea fue el lugar elegido para la salida de la distancia Ultra Trail, con 65 kilómetros de recorrido y 3.100 metros de desnivel positivo. Sesenta valientes tomaron la salida con la noche cerrada como testigo y las luces de los frontales se abrían paso por las angostas calles de la localidad en busca de la montaña donde los sueños se cumplen. 'El hombre bala', el unionense Chisco Díaz, abría el grupo y se marhcó en solitario con un ritmo endiablado e imposible de seguir, pasando por el Alto de Bayna ya muy destacado del resto y llegando a meta con un registro estratosférico de 6h.35:44, aventajando en casi 45 minutos a Sergio Martín (7h.17:31), y a Francisco Florenciano en una hora (7h.35:07). En chicas, Marta Esteban (8h.43:30) vencía acompañándola en el podio María Cánovas (9h.00:43) y Ester Sánchez (9h.13:40).

Juami Cervantes y Ana Isabel Cánovas, en la maratón

En la Iglesia de san Esteban en Ricote se dio el pistoletazo de salida a la prueba Maratón (42 km y 2.300 metros de desnivel) en los albores del alba. Cerca de cien corredores serpenteaban por las calles de Ricote en busca de Almeces y Cuesta Alta, donde casi la mitad del desnivel positivo se alcanzaba en los primeros kilómetros, y donde volaba Juan Miguel Cervantes (3h.46:33), escoltándole en el podio Juan Pérez (3h.52:04) y Aitor Pulgarín (4h.01:44), mientras que en el cuadro femenino la vencedora fue Ana Isabel Cánovas (4h.30:12), seguida de Beatriz Román (4h.36:40) y Cristina de la Torre (5h.20:33).

Juanmi Conesa y Ana Isabel Fernández, en los 25K

La plaza de toros de Abarán fue el lugar donde se dio la salida a la media maratón con 120 corredores, que buscaron en primer lugar la Sierra del Oro para disfrutar de los maravillosos paisajes que envuelven la localidad en busca de la meta en Cieza. 25 kilómetros de serpenteantes caminos y cuestas que hicieron las delicias de los participantes a la vez que pusieron a prueba su preparación física. Juan Miguel Conesa (2h.13:59) se hizco con la victoria absoluta con Ismael Bleda (2h.14:44) y Alejandro Ortiz (2h.15:57) completando el podio masculino. En mujeres, Ana Isabel Fernández (2h.46:47) voló para hacerse con la victoria, siendo segunda Isa Sandoval (2h.48:31), y tercera, Ana Bernal (3h.00:29).

Samuel Rodríguez y Blanca Collado, en los 15K promo

Abaran albergó, de igual modo, la salida de la Siyasa Trail Promo (15 kilómetros y +500), y donde cerca de 200 corredores tomaban la salida en Busca de la Ermita de la Virgen de Abarán, desde donde tomarían rumbo a la Atalaya de Cieza y la Ermita de la Virgen del Buen Suceso para acabar en el campo de fútbol de La Era, donde Samuel Rodríguez (1h.04:14) vencería por delante de Raúl Martínez (1h.04:37) y Rafael Mercado (1h.13:41). En mujeres, Blanca Collado (1h.27:47) venció en un apretado sprint sobre Inma Selma (1h.27:50), completando el podio Carmen Castellanos (1h.35:57).

La Siyasa Kids pone la guinda con homenaje a Carrillo

La Siyasa Trail es una fiesta de las carreras de montaña y en este sueño forma parte muy activa la cantera con la Siyasa Kids, pruebas de carácter no competitivo y en la que los más pequeños se acercan de manera activa a este deporte. Este año los organizadores querían rendir un merecido homenaje a José Antonio Carrillo, uno de los más laureados entrenadores de atletismo de España, quien fue el encargado de dar la salida a las pruebas tanto de menores como a las Liga de Jóvenes Trail, con distancias que iban desde los 200 metros hasta los 8 kilómetors para los atletas sub-20.

De sub-16 a sub-20

Este año, a su vez, se disputaron pruebas para las categorías desde sub-16 hasta sub-20 que eran valederos para el Campeonato de la Región de Murcia, y en sub-16, sobre una distancia de 6.000 metros, el vencedor fue Raúl Sánchez (24:30), acompañado en el podio por Iván Ríos (26:10) y Othman Landa (29:20), mientras que en el cuadro femenino la vencedora fue Carla Moreno (33:44), seguida de Alina Valcárcel (38:40).

En la prueba sub-18, y sobre una distancia de 6.000 metros, el vencedor fue Simón Gambin (25:22), con Álvaro Moreno segundo (25:34), y Álvaro Navarro (25:49), tercero. Eva López (40:32) fue la campeona femenina, terminando en segunda posición Raquel García (44:26). Por último se disputó la prueba sub-20 (8.000 metros), donde los mas rápidos fueron Jorge Manuel Gutiérrez (24:04), acompañándole en el poldio Ahmed El Kasdi (26:46) y Pablo López (28:55).

Sin duda, esta cuarta edición de la prueba marcará un antes y un después. En el horizonte está dar el salto a ser sede de un gran campeonato el año que viene, un proyecto realista. Gran capacidad organizativa, voluntarios que ayudan en el transcurso de la prueba, estando todos los puntos de cruce y avituallamientos perfectamente organizados, señalizados y pendientes en todo momento del corredor para que esta prueba sea su cita donde se mima hasta el más insignificante de los detalles para que los participantes se sientan como en casa. No es una quimera pensar que la quinta edición alberge ese gran campeonato que se merecen siempre y cuando las demás entidades apuesten por ello.