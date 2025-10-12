Sito Alonso: "Hay que disfrutar cuando las cosas te van bien"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, reivindicó después de la victoria de ayer sábado en Girona (71-93), la segunda en dos jornadas, que es «magnífico» dormir líderes de la Liga Endesa de baloncesto. «Yo soy de la filosofía que hay que disfrutar y ser muy feliz siempre, pero sobre todo cuando las cosas te van bien», añadió. Sito Alonso destacó que el equipo ha ganado dos partidos «muy complicados», contra el MoraBanc Andorra (95-64) y el Girona. «El año pasado perdimos los dos partidos de la segunda vuelta contra estos dos equipos y ganarlos con esta autoridad es para celebrarlo», destacó el jefe del banquillo universitario. Aun así añadió que los jugadores tienen «poco tiempo» para celebrar, porque a partir de este lunes «hay que ponerse a trabajar» con miras al debut en la FIBA Europe Cup de este miércoles en el Palacio (20.30 horas) ante el Rielski Sportist búlgaro de la primera jornada.