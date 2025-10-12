Carreras populares
La Ruta de las Hortalizas, para Javier López y Amparo Martínez
La pedanía pachequera de Los Cachimanes celebra la décima edición de su prueba
Gaspar Zamora
La pedanía pachequera de Los Cachimanes celebró la décima edición de la Ruta de las Hortalizas coincidiendo con la festividad de la patrona, la Virgen del Pilar, en la que se impuso Javier López, del Latas Trail Cartagena (32:59), siendo segundo Fran Bermejo, del CA Torre Pacheco (33:17), y tercero, Pedro Paredes, del Puertas Lorca (33:30). Amparo Martínez fue la primera dama, con 41:09, seguida de Ana María Mota (44:58) y de María José Garre, del Runtritón (45:42). Por categorías, Mónica Lázaro y Fran Bermejo fueron los primeros M40; Cristina Deakin y Pedro Paredes, en M50; Eulalia Dolores Sirvent y Jesús de la Caridad Navarro, en M60; e Indra Seduikyte y Juan Manuel Sánchez fueron los mejores locales. Carol Foster y Paco Atanasio recibieron el reconocimiento como los más veteranos, y el CATorre Pacheco, el premio, en forma de jamón, al club más numeroso en una jornada en la que se produjo el cambio generacional de la mascota ‘Chumbi’ y que se cerró con la tradicional barbacoa.
