El Recreativo, un examen de nivel para la Minera

La Deportiva Minera recibe al ‘coco’ del grupo en el Ángel Celdrán a las 12:00. Es la gran oportunidad para el cuadro cartagenero de confirmar que es candidato a todo ante el favorito a quedar campeón. El Recreativo, pese a no tener el inicio ideal de liga, lo cierto es que va a más y llega a este duelo igualado a puntos con el cuadro que dirige Checa. Duelo entre dos rivales directos en busca del ascenso y por lo tanto, choque importante para ambas escuadras.