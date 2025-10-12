Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Recreativo, un examen de nivel para la Minera

Paco Sarabia

Paco Sarabia

La Deportiva Minera recibe al ‘coco’ del grupo en el Ángel Celdrán a las 12:00. Es la gran oportunidad para el cuadro cartagenero de confirmar que es candidato a todo ante el favorito a quedar campeón. El Recreativo, pese a no tener el inicio ideal de liga, lo cierto es que va a más y llega a este duelo igualado a puntos con el cuadro que dirige Checa. Duelo entre dos rivales directos en busca del ascenso y por lo tanto, choque importante para ambas escuadras.

