Pérez y Jepkorir triunfan en Rincón de Seca en el Circuito Corre Por Murcia

El Circuito Corre Por Murcia-Gran Premio Centro ya está en la recta final de la temporada 2025. En Rincón de Seca, sobre una distancia de cinco kilómetros, Miguel Ángel Pérez Gálvez (15:32) y Gladys Jepkorir (19:18) fueron los más rápidos. Los podios los completaron Francisco Rodríguez (15:37) y Henry Salvador Acebo (15:46), en hombres; y Sandra Tornel (19:19) y Patricia Nicolás (19:42), en mujeres. Por categorías, los ganadores fueron Salvador Mengual y Gladys Jepkorir (M35), Herny Acebo y Patricia Nicolás (M40), Ibán Romero y María Dolores Iglesias (M45), Alfredo Parreño y Pilar Cánovas (M50), Willy Gallegos y Angilina Lorente (M55), Francisco José Solbes e Iciar Argote (M60), Andrés Martínez (M65), José Pérez (M70), Miguel Ángel Pérez y Sandra Tornel (senior), y Abraham Sánchez y María Solano (sub-23). La siguiente cita será el próximo domingo 19 con la Legua Huertana de Puente Tocinos.