Un paso adelante fuera de casa para seguir el ritmo

Oportunidad de oro la que tiene el Fútbol Club Cartagena esta tarde (16.30 horas, LaLiga+) en el Estadio Jesús Navas frente al Sevilla Atlético. El conjunto de Javi Rey está empatado a puntos con el liderato y necesita los tres puntos para mantener el ritmo en lo alto de la tabla clasificatoria. No obstante, su debilidad fuera de casa en el inicio del curso proporciona dudas. Se presenta una gran ocasión para sumar el primer triunfo de la temporada lejos del Cartagonova ante un filial sevillista en mala dinámica.

Séptima jornada. Cuarto partido fuera de casa y ya va siendo hora de que el FC Cartagena, aspirante al ascenso de categoría, gane jugando como visitante. Aún no lo ha logrado en sus últimas tres salidas. En Antequera, primera jornada liguera, no tuvo suerte el cuadro albinegro con las decisiones arbitrales que, claramente, marcaron el resultado. En Sabadell, la climatología fracturó un partido en el que no encontró su sitio el Cartagena ni antes, ni después. Y en El Palmar se cayó el equipo frente a un Sanluqueño que tuvo siempre más intención y actutud.

Es por ello por lo que Javi Rey, técnico cartagenerista, afirmó ayer en la previa del choque que ya no tiene excusa para lograr el primer triunfo fuera. «En Sanlúcar no fuimos capaces de adaptarnos. Pero en Antequera y Sabadell competimos bien y nos adaptamos al terreno de juego. En el partido de mañana no hay ningún condicionante en cuanto a climatologia o el terreno de juego. Creo que nos favorece ese escenario porque se parece al Cartagonova y no tenemos excusa», aseguró.

Sabe Rey de la importancia que tiene el encuentro de esta tarde. El Cartagena es tercero, pero tiene los mismos puntos (11) que el segundo y que el primero. En una parte alta más que apretada, quien aguante el ritmo es quien puede dar un golpe sobre la mesa y ese quiere ser el cuadro portuario. El Atlético Madrileño, a quien ya ganó el Cartagena en la segunda jornada, es líder y no jugará esta jornada hasta el 22 de octubre debido al aplazamiento de su partido en el Rico Pérez por la DANA.

Su rival, el Sevilla Atlético, no anda en un buen momento ya que sólo ha ganado un partido en las seis primeras jornadas. Le ganó al filial bético por la mínima, mientras que ha perdido frente a Ibiza (1-2), Eldense (1-0) y Tarazona (0-1). Empató contra el Europa y el Real Murcia con idéntico marcador de 1 a 1, demostrando su alta competitividad frente a equipos punteros de la categoría.

«Cada filial tiene sus señas de identidad provocado por la filosofía del club y la cantera del Sevilla es de las mejores de España. El Sevilla Atlético es un equipo competitivo con gente muy joven y algún cambio con respecto a la temporada pasada. Mucho talento, bien entrenado y con un ritmo muy alto», comentó Javi Rey.

Regresos importantes

Mejora la previsión de la plantilla albinegra para el encuentro en el Jesús Navas, ya que regresan con el equipo Pablo Larrea y Víctor ‘Chuca’. El primero, tras la roja directa que vio en El Palmar y el segundo después de una lesión muscular que le ha tenido fuera durante dos meses. Así las cosas, únicamente quedan fuera de la convocatoria los lesionados Fran Vélez y Marco Carrascal. Tampoco viaja ningún canterano, incluido Jhafets, que se queda en Cartagena.

Afronta el choque con 21 futbolistas Javi Rey y con dudas en el once. Podría volver Larrea, descansado tras su sanción, o podría mantenerse De Blasis después de su buen partido frente al Tarazona. Edgar Alcañiz fue un gran acompañante en la sala de máquinas, pero casi con total seguridad regresa al once un Álex Fidalgo que descansó saliendo desde el banquillo la semana pasada.

En cuanto a las otras zonas del campo, entre la parroquia albinegra existen dudas en la portería tras el debut de Iván Martínez. También en los laterales, muy cambiantes, además de la zona de ataque tras el primer gol de Ortuño. Dudas que se resolverán alrededor de una hora antes del pitido inicial.