La Palma y Pozo Estrecho corren contra el cáncer

Las vecinas diputaciones cartageneras de Pozo Estrecho y La Palma se unieron un año más con una carrera popular para combatir el cáncer incluida en la Liga Cartago Running, que se ha puesto en marcha en 2025. En esta ocasión, Alfonso Cavas Pérez, del Trirunner, con 19:47, y María de los Llanos García, del Runtritón Cartagena, con 23:33, fueron los ganadores absolutos sobre una distancia de seis kilómetros.

El podio masculino lo completaron Salvador Martínez, con 19:54, y José Moreno, con 20:01, en hombres; y por Inma Pagán (24:48) y Virginia Yepes (24:59), en mujeres.

Los campeones por categorías fueron Kleine Idalit Gómez y Ricardo Caparrós (master), Inmaculada Pagán y Salvador Martínez (senior), y Raquel Muñoz y José Vicente González (veteranos). La cita también incluyó una marcha solidaria para completar una gran jornada en torno al deporte.