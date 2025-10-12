El Lorca Deportiva planta cara al líder pero sigue sin ganar

El Lorca Deportiva sigue sin saber lo que es ganar (0-0). En condiciones normales, un empate ante el líder no debería ser mal resultado, pero las urgencias del equipo lorquinista por sumar de tres en tres, hace que este punto sepa a poco aunque quizá valga para que el técnico Sebas López siga en su puesto. Y es que es muy probable que tenga otra oportunidad el domingo en Linarejos ante el Linares.

Ese punto sirvió al menos para abandonar el puesto de farolillo rojo, escalando dos posiciones. Tras una mala primera parte, donde los visitantes fueron mejores, en la segunda el Lorca plantó cara a su rival, dispuso de acercamientos con cierto peligro pero sigue careciendo de gol. En seis encuentros solo ha marcado tres goles.

El Lorca Deportiva tuvo que jugar de local en el campo aguileño del Rubial por la resiembra del césped del estadio Artés Carrasco. Sin embargo, el técnico, Sebas López, estaba en su casa por su condición de aguileño.

Se enfrentaban el líder y el colista. La primera parte fue de claro color visitante. El Lorca que pese a perder partidos no estaba jugando mal, nunca se supo cual era su hoja de ruta durante los primeros cuarenta y cinco minutos. No dio mas de dos pases, apenas inquietó la meta de Robador mientras que el Extremadura dispuso de ocasiones muy claras para haberse marchado al descanso por delante en el marcador.

Los primeros compases estuvieron muy igualados, las defensas se imponían a los ataques, pero la sensación era que el cuadro de Almendralejo tenia mas empaque de equipo que el de Lorca. Pasados veinticinco minutos, el Extremadura empezó a llegar con mas peligro disponiendo de ocasiones claras en las botas del ex de La Hoya Lorca, Pardo, Usama y Frodo. En una de ellas, fue el meta local, Ernestas, quien salvó a su equipo. Fue un descanso llegar al intermedio sin encajar gol alguno.

En el inicio del segundo tiempo, el Lorca salió mejor, con mas vocación ofensiva. No lo veía claro el técnico Sebas López, ya que a los veinte minutos introdujo dos cambios aparentemente ofensivos con la entrada de Gabri López y Heredia.

Poco después cambió los cromos en el lateral derecho buscando algo mas de profundidad con la entrada del veterano Soler. Lo único destacado fue un cabezazo de Callejón que salió fuera por poco y un disparo desde fuera del área de Willy que puso en apuros al meta Robador.

Algunas decisiones arbitrales animaron el cotarro ya que los aficionados lorquinos se enfadaron bastante. Ernestas volvió a salvar a su equipo en acciones de Samu Hurtado y Marco Manchón.

El equipo lorquino empezó a creerse que podía ganar y metió al Extremadura en su parcela, pero jugando con mucho corazón y poca cabeza, sin culminar los numerosos acercamientos que tuvo en el tramo final. Naranjo de chilena tuvo la mas clara. Los extremeños se quedaron con diez por expulsión de Luis Nicolás, pero ni así fue capaz el equipo lorquino de perforar la meta de Robador.

Ficha técnica

LORCA DEPORTIVA: Ernestas, Escobar (Soler, 77), Morros, Sergi, Fromsa (Tafalla,90), Dani Albiar (Gabri López, 65), Willy, Alex Peque (Heredia, 65), Acevedo, Alvaro Martínez y Naranjo.

EXTREMADURA: Robador, Samu Hurtado, Pardo, Cano, Barace, Zarfino, Callejón (Robe Moreno, 81), Marco Manchón, Miguel Nuñez (Luis Nicolas,64), Frodo y Usama (Carlos, 81).

ÁRBITRO: Rodríguez Carpallo (Valenciano). Amonestó al local Álvaro Martínez, además de los visitantes Zarfino, Carlos y el técnico Diosdado. Expulsó a Luis Nicolas en el minuto 89.

ESTADIO: El Rubial, ante unos 600 espectadores.